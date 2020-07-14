لليوم الثالث على التوالي.. هاشتاج ويل سميث يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج الممثل الأمريكي ويل سميث تويتر، لليوم الثالث على التوالي، بعد اعتراف زوجته بخيانتها له خلال برنامجها "red table" الذي يذاع عبر موقع "فيس بوك".





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من رواد السوشيال ميديا .

كمية الحُزن اللي في عين ويل سميث تحزن و الله. pic.twitter.com/HYtDW2P9Yh — Ahmed Selim  (@A7mdSlym) July 14, 2020

بعد مشاهدة حلقة ويل سميث و زوجتة ادركت

1: الخيانة تقتل الروح سواء الرجل و المراة

2:الخطأ ليس عيب، العيب هو تبريره فهذا فعل شيطانى

3:الدين هو ما يمسك الانسان بدونه ينهار الانسان

4:اصبحت الاسرار الزوجية مناقشتها على العلن حتى يتعلم الاجيال القادمة ذلك😔 pic.twitter.com/2Sh8JOnKbd — walid mohamed (@walidmo82162565) July 13, 2020

ويل سميث صعبان عليا وعايزه اطبطب عليه ولا كأنه واحد من عيلتي والله — SAD BUT BAD (@__IDCBITCH) July 14, 2020