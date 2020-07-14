لليوم الثالث على التوالي.. هاشتاج ويل سميث يتصدر تويتر

وجاءت أبرز التعليقات:
كمية الحُزن اللي في عين ويل سميث تحزن و الله. pic.twitter.com/HYtDW2P9Yh— Ahmed Selim (@A7mdSlym) July 14, 2020
بعد مشاهدة حلقة ويل سميث و زوجتة ادركت— walid mohamed (@walidmo82162565) July 13, 2020
1: الخيانة تقتل الروح سواء الرجل و المراة
2:الخطأ ليس عيب، العيب هو تبريره فهذا فعل شيطانى
3:الدين هو ما يمسك الانسان بدونه ينهار الانسان
4:اصبحت الاسرار الزوجية مناقشتها على العلن حتى يتعلم الاجيال القادمة ذلك😔 pic.twitter.com/2Sh8JOnKbd
ويل سميث صعبان عليا وعايزه اطبطب عليه ولا كأنه واحد من عيلتي والله— SAD BUT BAD (@__IDCBITCH) July 14, 2020
ويل سميث صعبان عليا اوى وعايزة ابوس ع راسه واقوله حقك عليا متزعلش— shrouk (@shrroooukk) July 14, 2020