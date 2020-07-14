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فن

لليوم الثالث على التوالي.. هاشتاج ويل سميث يتصدر تويتر

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:17 م
صدى البلد
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منار نور
تصدر هاشتاج الممثل الأمريكي ويل سميث تويتر،لليوم  الثالث على التوالي،بعد اعتراف زوجته بخيانتها له خلال برنامجها "red table" الذي يذاع عبر موقع "فيس بوك". 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من رواد السوشيال ميديا . 
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