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ديني

وزارة الشئون الإسلامية السعودية: الأزهر محل تقدير واعتزاز لكل العرب

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:53 ص
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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محمد شحتة
علقت وزارة الشئون الإسلامية والإرشاد بالمملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل شيخ، على الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في خدمة الإسلام.

وقالت وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية،إن الأزهر الشريف ينشر تعاليمه السمحة وقيم الوسطية والاعتدال محل تقدير واعتزاز كل المسلمين والعرب؛ بما تقدمه هذه المؤسسة العريقة التي تجاوز عمرها ألف عام.

وتابعت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، بالقول:"واتساقًا مع رسالة الوزارة في نشر الوسطية والاعتدال، والتحذير من الغلو والتطرف وفق المرتكزات التي قامت عليها المملكة، فإنها تعمل على التنسيق مع مختلف المؤسسات الإسلامية بالعالم وفي مقدمتها الأزهر الشريف؛ لتبادل التجارب؛ وتفعيل الشراكات، والتعاون البناء الذي يخدم الإسلام والمسلمين".
وزارة الشئون الإسلامية السعودية: الأزهر محل تقدير واعتزاز لكل العرب
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