AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مصر للطيران تعلن تسيير رحلات جوية إلى 11 وجهة دولية اليوم.. تعرف عليهم

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:46 م
مصر للطيران
مصر للطيران
Advertisements
نورهان خفاجي
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن جدول تسيير رحلاتها الدولية، اليوم الثلاثاء، والذي شمل 11 وجهة دولية بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها اليوم، أن الرحلات ستكون إلى وجهات ( روما - باريس- ميلانو - لندن- ابوظبي- دبي- فيينا - بيروت- واشنطن - نيويورك - البحرين )، بواقع رحلة واحدة بخلاف دبي، حيث تسير مصر للطيران رحلتين يوميا إلى المدينة الإماراتية.

كما أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن استئناف رحلاتها الجوية من القاهرة إلى كل من الخرطوم واسطنبول ونيروبي وأنجمينا، وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها مصر للطيران لعودة رحلاتها الدولية إلى العديد من المدن حول العالم، بعد قرار فتح الطيران من وإلى المطارات المصرية في أول يوليو الجاري.

وأكدت الشركة الوطنية أنه يمكن للعملاء معرفة الضوابط التي تحددها كل دولة للسفر إليها وإجراءات السلامة والوقاية الواجب اتباعها أثناء السفر على متن رحلات مصر للطيران، وكذلك أي تغييرات تطرأ على جداول التشغيل وفقًا لتغير متطلبات السفر وحجز وإصدار تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز الاتصالات 1717 أو عبر مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعتبارا من أول يوليو.. مصر للطيران تسير رحلات لأكثر من 29 وجهة دولية

برلماني: تسيير مصر للطيران رحلات لـ 29 وجهة دولية قرار تحفيزي لعودة السياحة

برلماني يطالب باتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء انطلاق رحلات الطيران واستقبال السائحين

اعتبارا من أول يوليو.. مصر للطيران تسير رحلات لأكثر من 29 وجهة دولية.. ونواب: قرار إيجابى لتنشيط السياحة.. ولابد من اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

بعد تداعيات كورونا السلبية على الاقتصاد.. نائب: عودة حركة الطيران ضرورية

بتخفيض 25%.. مصر للطيران تعلن تسيير رحلات منتظمة إلى البحرين وقبرص

ترشيحاتنا

وقوفك جنبي وفضلك عليا مقدرش أنساه.. مدرب المنتخب يعتذر لـ تيجانا الزمالك

فيديوهات تقشعر لها الأبدان.. أخ يجبر أخيه 5 سنوات على تدخين المخدرات

بعد تراجع أعداد مصابي كورونا.. إغلاق 3 مستشفيات عزل وعودتها لـ العمل الطبيعي

السيسي يصدق على تعديل أحكام قانونى الكلية الفنية العسكرية وطب القوات المسلحة

أستاذ فيروسات : وقت الذروة فى مصر سيحدده انخفاض الأعداد لمدة 14 يوما

لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.. المالية: 10% خصما إضافيا لأصحاب بطاقات التموين لتحفيز المنتج المحلي

AdvertisementS

مأساة أمل طالبة الدقهلية.. اغتصبت قبل فرحها بأسبوع.. المجنى عليها: عايزة أثبت نسب بنتى.. والمتهم لخطيبها: مش هتنفع ليك ولا لغيرك.. فيديو وصور

فتح باب التقديم للمرحلة الثانية للحصول على مدفن بجبانات وادي الراحة بالقاهرة

بعد ضم طاهر محمد طاهر.. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

فيديو جراف.. الأبناء ضبطوا الأم في أحضان العشيق.. ودماؤه تكشف مفاجأة

شوبير يكشف كواليس صفقة تبادلية قوية بين الأهلي وبيراميدز

خد بالك.. اليوم وغدا آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.. تعرف على 12 طريقة

دعاء للميت من 10 كلمات يدخله الجنة من غير سابقة عذاب

بعد زيارة طبيب أسنان لأول مرة منذ 27 عامًا.. مريض يتلقى خبرا مفجعا يدمر حياته

إيه الهبل ده؟!.. مي كساب تعلق على أزمة يوسف الشريف بسبب رفضه القبلات

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

السيسي يصدق على تعديل أحكام قانونى الكلية الفنية العسكرية وطب القوات المسلحة

سيارة مفخخة تستهدف دورية تركية روسية فى سوريا وسقوط مصابين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كاجوال جريئة.. نسرين طافش تثير الجدل على إنستجرام

بعد زيارة طبيب أسنان لأول مرة منذ 27 عامًا.. مريض يتلقى خبرا مفجعا يدمر حياته

قفز في المياه دون تردد.. مراهق يضحي بحياته لإنقاذ فتاتين من الغرق