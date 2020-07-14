مصر للطيران تعلن تسيير رحلات جوية إلى 11 وجهة دولية اليوم.. تعرف عليهم

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن جدول تسيير رحلاتها الدولية، اليوم الثلاثاء، والذي شمل 11 وجهة دولية بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.





وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها اليوم، أن الرحلات ستكون إلى وجهات ( روما - باريس- ميلانو - لندن- ابوظبي- دبي- فيينا - بيروت- واشنطن - نيويورك - البحرين )، بواقع رحلة واحدة بخلاف دبي، حيث تسير مصر للطيران رحلتين يوميا إلى المدينة الإماراتية.





كما أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن استئناف رحلاتها الجوية من القاهرة إلى كل من الخرطوم واسطنبول ونيروبي وأنجمينا، وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها مصر للطيران لعودة رحلاتها الدولية إلى العديد من المدن حول العالم، بعد قرار فتح الطيران من وإلى المطارات المصرية في أول يوليو الجاري.



