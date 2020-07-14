AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزارة السياحة: الحصول على منحة تدريبية على منصة lobestr Inc العالمية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:31 م
وزير السياحة و الاثار
وزير السياحة و الاثار
Advertisements
محمد الاسكندرانى
فى إطار خطة وزارة السياحة والآثار لرفع كفاءة العنصر البشرى للعاملين فى القطاع، وبالتعاون مع غرفتى المنشآت الفندقية و السياحية، فقد تم الحصول على منحة تدريبية على منصة lobestr Inc العالمية للتدريب عبر الإنترنت والمتخصصة فى صناعة الضيافة وبرنامج tvet مصر، وذلك لمدة شهر بداية من أول يوليو الجارى حتى أول أغسطس المقبل.

وستتضمن البرامج التدريببة المتاحة على هذه المنصة التدريب علي خدمة العملاء فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، و كيفية زيادة المبيعات، بالإضافة إلى سلامة الأغذية والمشروبات والإجراءات الخاصة فيما بعد انتهاء كورونا.

وسيساهم برنامج TVET بتحليل و تقييم مدى الاستفادة من البرامج المتاحة للعاملين وتحديد الفجوة فى الاحتياجات التدريبية مستقبلا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السياحة والقطاع الخاص يطلقون مبادرة لتوزيع كراتين مواد غذائية على العاملين بالقطاع

3 إجراءات يخضع لها السائح قبل دخول مصر ..تعرف عليها

بحضور أكثر من 450 متدربا.. المنظمة العربية للسياحة تدشن أولى برامجها التدريبية لمواجهة تداعيات كورونا

السياحة والآثار تحصل على منحة تدريبية عن جودة الخدمات

عجلة السياحة تدهس كورونا.. الفنادق والمراكز تتسابق في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحصد الشهادة الصحية.. و498 فندقا بـ 20 محافظة لديها صلاحية استقبال نزلاء

تعرف على المبادرات الاستراتيجية للتحول إلى دولة رقمية معاصرة.. إنفوجراف

ترشيحاتنا

الأهلي: دفع 30 مليون جنيه والاستغناء عن محمد شريف لضم تراوري كلام غير منطقى

ضبط سيدة خمسينية بالإسماعيلية لنشرها فيديوهات جنسية على المواقع الإباحية

وقوفك جنبي وفضلك عليا مقدرش أنساه.. مدرب المنتخب يعتذر لـ تيجانا الزمالك

إحالة 5 متهمين بالتحرش بهنا الزاهد للمحاكمة العاجلة

إيه الهبل ده؟!.. مي كساب تعلق على أزمة يوسف الشريف بسبب رفضه القبلات

حصاد أحداث الأسبوع في هوليوود.. وفاة زوجة جون ترافولتا.. وغرق نايا ريفيرا.. واعتراف زوجة ويل سميث بخيانته

AdvertisementS

مأساة أمل طالبة الدقهلية.. اغتصبت قبل فرحها بأسبوع.. المجنى عليها: عايزة أثبت نسب بنتى.. والمتهم لخطيبها: مش هتنفع ليك ولا لغيرك.. فيديو وصور

شوبير يحسم الجدل حول انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي فى الصيف

بعد ضم طاهر محمد طاهر.. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

فتح باب التقديم للمرحلة الثانية للحصول على مدفن بجبانات وادي الراحة بالقاهرة

خد بالك.. اليوم وغدا آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.. تعرف على 12 طريقة

فيديو جراف.. الأبناء ضبطوا الأم في أحضان العشيق.. ودماؤه تكشف مفاجأة

شوبير يكشف كواليس صفقة تبادلية قوية بين الأهلي وبيراميدز

السيسي يصدق على تعديل أحكام قانونى الكلية الفنية العسكرية وطب القوات المسلحة

دعاء للميت من 10 كلمات يدخله الجنة من غير سابقة عذاب

إيه الهبل ده؟!.. مي كساب تعلق على أزمة يوسف الشريف بسبب رفضه القبلات

بعد زيارة طبيب أسنان لأول مرة منذ 27 عامًا.. مريض يتلقى خبرا مفجعا يدمر حياته

عادة يومية أثناء النوم تسبب تلف الأعصاب الشعاعية.. توقف عنها فورا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لون شعر جديد.. أسما شريف منير في إطلالة صيفية على إنستجرام

إطلالة كاجوال جريئة.. نسرين طافش تثير الجدل على إنستجرام

بعد زيارة طبيب أسنان لأول مرة منذ 27 عامًا.. مريض يتلقى خبرا مفجعا يدمر حياته