وزارة السياحة: الحصول على منحة تدريبية على منصة lobestr Inc العالمية

فى إطار خطة وزارة السياحة والآثار لرفع كفاءة العنصر البشرى للعاملين فى القطاع، وبالتعاون مع غرفتى المنشآت الفندقية و السياحية، فقد تم الحصول على منحة تدريبية على منصة lobestr Inc العالمية للتدريب عبر الإنترنت والمتخصصة فى صناعة الضيافة وبرنامج tvet مصر، وذلك لمدة شهر بداية من أول يوليو الجارى حتى أول أغسطس المقبل.





وستتضمن البرامج التدريببة المتاحة على هذه المنصة التدريب علي خدمة العملاء فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، و كيفية زيادة المبيعات، بالإضافة إلى سلامة الأغذية والمشروبات والإجراءات الخاصة فيما بعد انتهاء كورونا.





وسيساهم برنامج TVET بتحليل و تقييم مدى الاستفادة من البرامج المتاحة للعاملين وتحديد الفجوة فى الاحتياجات التدريبية مستقبلا.