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أخبار العالم

تحويل 70 ألف إسرائيلي للحجر الصحي.. قرار خطير من الشاباك بسبب كورونا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:40 م
قرار خطير من الشاباك
قرار خطير من الشاباك بسبب كورونا
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سمر صالح
تلقى نحو 70 ألف مستوطن إسرائيلي رسائل من جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، طلبت منهم الدخول إلى الحجر الصحي، من جراء عملياته لرصد المصابين بفيروس كورونا والمخالطين معهم خلال الأسبوع الأول لانطلاق هذه العمليات. 
 
وبحسب قناة "كان" العبرية اليوم الثلاثاء، أنه جاء في معطيات عرضتها وزارة الصحة في جلسة للجنة الخارجية والأمن البرلمانية أنه سُمح لـ12700 منهم بالخروج من الحجر الصحي خلال المكالمة الهاتفية الأولى لهم بالمركز الخاص الذي أقيم حيث طعنوا على الرسالة. 
 
وأضافت القناة، أنه أُتيح لنحو سبعمائة آخرين الخروج من الحجر الصحي بعد فحص معمق أجراه "الشاباك" عن الأمر. 
 
من جهتها أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية أن "عدد مرضى الكورونا في البلاد، بلغ 41235 حتى الساعة 10:14 من صباح اليوم الثلاثاء بينهم 368 وفيّات، ومن مجمل الإصابات هناك 177 وصفت حالتهم خطيرة و 55 مربوطين بجهاز التتفس الإصطناعي، و 19474 تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 21393". 
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