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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مشروع الشريط النهري السياحى بمدينة أسوان الجديدة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:21 م
صورة من جولة رئيس
صورة من جولة رئيس الوزراء فى أسوان
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محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ أسوان، مشروع الشريط النهري السياحى بمدينة أسوان الجديدة.


وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشروع الشريط النهري السياحى بأسوان الجديدة، على مساحة تبلغ 1050 فدانًا، مشيرًا إلى أن المرحلة التنفيذية الأولى لمشروع الشريط النهري تبلغ مساحتها 181 فدانًا وتتكون من منطقة فيلات المرحلة الأولى بمساحة 14 فدانًا، وجار تنفيذ 66 فيلا كاملة التشطيب بمساحة إجمالية للفيلا 469م 2 مكونة من دور أرضي، و2 علويين، وحديقة أمامية، وخلفية محاطة بسور، منوها إلى أنه من المتوقع الانتهاء منها في سبتمبر 2020، إلى جانب منطقة فيلات المرحلة الثانية بمساحة 19 فدانًا تتكون من 80 فيلا، وجار تنفيذ 63 فيلا كاملة التشطيب.


وأضاف الوزير أن المرحلة الأولى للمشروع تضم كذلك ممشى سياحيا، وجار التنفيذ لخدمة المرحلتين الأولى والثانية بطول 1500م. ط، حيث يتكون الممشى من مسار للدراجات، ومحلات تجارية تصلح لجميع الأنشطة المطلوبة لخدمة المشروع، كما تتكون المرحلة الأولى للمشروع من حديقة نيلية بطول 6 كم، بواجهة مباشرة على كورنيش النيل تتكون من بازارات سياحية، ومحلات تجارية، وكافيهات، ومسرح روماني، ونفق مشاة  ومناطق خضراء، ومراسٍ سياحية، ومناطق ألعاب أطفال، ومسارات حركة للمشاة، وبرجولات خشبية، وأماكن انتظار السيارات لخدمة جميع أهالي أسوان.


وتابع وزير الإسكان: "يضم مشروع الشريط النهري أيضًا المسرح الروماني، وجار تنفيذه على مساحة 5 أفدنة، إلى جانب كباري مشاة، وجار العمل على تنفيذها للاتصال بين الحديقة النيلية ومنطقة الفيلات، كما تجرى حاليا أعمال تنفيذ شبكة المياه والصرف والطرق، وكذا أعمال الموقع العام لمشروع الشريط النهري، ويبلغ عدد العمالة المباشرة وغير المباشرة، التي تعمل يوميا حوالى 750 عاملا ومهندسا".


ويشتمل المخطط العام للشريط النهري على منطقة الفندق بمساحة 4.63 فدان، وتتكون من بدروم وأرضي و6 أدوار متكررة، إلى جانب منطقة المجمع التجاري الترفيهي  بمساحة 11.70 فدان.


من جانبه، وجه رئيس الوزراء بسرعة طرح المحال الموجودة بالمنطقة والاهتمام بالزراعة، وتنسيق الموقع، حتى يكون هناك متنفس على أعلى مستوى لأهالي المدينة، وشدد على ضرورة العمل على سرعة الانتهاء من مختلف أجزاء مشروع الكورنيش ومنطقة الفيلات خلال الـ5 أشهر القادمة، كما وجه بالعمل على زيادة أماكن جلوس المواطنين على الكورنيش أمام المحال والمطاعم والكافيهات، مؤكدا اهتمام الدولة بإقامة المدن الجديدة بصعيد مصر بنفس الجودة التي تتم في كل مدننا الجديدة المختلفة، فهدف الدولة الوصول بجودة الخدمات إلى المواطنين في مختلف الجمهورية وتحسين جودة حياتهم.
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