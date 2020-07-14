حملة النائب أبو العينين تواصل محاربتها لـ كورونا بتعقيم وتطهير ضواحي الجيزة..فيديووصور

وجه النائب محمد أبو العينين نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، عضو مجلس النواب، أعضاء حملته بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم للعديد من الشوارع والحارات والمساجد فى عزبة القصبجي بالمنيب؛ لتستمر الحملة في دورها الخدمي وحملاتها المكثفة لخدمة مواطنى الجيزة وحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا.









وقام أعضاء حملة النائب أبو العينين بتطهير وتعقيم حارة مهدى متفرع من شارع ترعة الزمر _ حوش الحاج بخيت متفرع من شارع ترعة الزمر _ شارع مجمع مدارس اليسر _ مجمع مدارس اليسر _ مدرسة المنى الابتدائيه _ حارة عبده الفخرانى متفرع من شارع مجمع المدارس _ حارة مدبولى متفرع من شارع مجمع المدارس _ شارع عبد العزيز عبد الجابر _ شارع زكريا الطوخى.





يذكر أن حملة أبو العينين شاركت على مدى ثلاثة أشهر في تنظيم صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس التى خصصتها محافظة الجيزة لصرف المعاشات، ولاقت تجربة النائب محمد أبو العينين فى إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم، استحسانًا كبيرًا من المواطنين، وتم تكرار هذه التجربة فى عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية .