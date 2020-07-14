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اقتصاد

حريق هائل.. ألسنة اللهب تتسبب بأزمة في طريق القاهرة - الإسماعيلية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:41 م
جانب من الحريق
جانب من الحريق
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مايكل عياد
شهدت منطقة الهايكستب بطريق مصر الإسماعيلية، نشوب حريقا هائلا بسبب مواد بترولية، الأمر الذي أصاب المنطقة بشلل مرورى كبير، وأحدث تلفيات فى محيط الحريق، فيما توجهت سيارات الدفاع المدني على وجه السرعة الى المكان للسيطرة على الحريق.

وتداول فيديو للحريق عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وشهدت الأجواء تصاعد ألسنة اللهب والدخان بشكل كثيف، الأمر الذي أثر بشدة على المارة من مركبات وأشخاص.

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وتحركت فرق التدخل السريع التابعة لوزارة البترول للوقوف على الحادث وتحديد كيفية التعامل الأمثل مع الحريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية بمنطقة الهايكستب، بنشوب حريق بخط مازوت وعلى الفور انتقلت أجهزة الامن مدعومة بـ20 سيارة إطفاء لإخماده.
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