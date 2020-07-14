العقوبة تصل إلى الحبس.. التموين: رصد 1000 مخالفة يوميا





وأضاف إبراهيم عشماوى خلال لقاء خاص ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "cbc"، ان هناك غرامات رادعة لمخالفي السلع التموينية وزيادة أسعارها، موضحا أنه في الفترة الأخيرة تم رصد 1000 مخالفة تموين فى اليوم .









وحذر من أن الغرامة من الممكن ان تصل إلى الحبس ، لافتا إلى أنها تعتبر رسالة ردع لكل من تسول له القيام بها، حيث ان الدولة تقف بالمرصاد لكل المخالفين.









وأكد ان هناك مواصفات ورقابة على الأسواق تتم من خلال مفتشي الأسواق التابعين للوزارة، متابعا ان هناك جهدا مبذولا من الحكومة ووزارة الداخلية لردعهم.









وأشار إلى أنه خلال ازمة كورونا لم يكن هناك اى مشكلة تتعلق بوجود نقص فى الغذاء، مشيرا إلى انه فى عام 2014 كان احتياطى السلع يصل إلى شهر فقط، بينما لدينا احتياطى آمن فى المتوسط يكفى احتياجات البلاد لمدة أربعة شهور.