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محافظات

لأول مرة.. ولادة قيصرية لأم مصابة بكورونا في دمياط.. صور

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:27 م
اول ولاد قيصرية لام
اول ولاد قيصرية لام مصابة بكورونا بدمياط
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زينب الزغبي

نجح أطباء مستشفى دمياط العام، بقيادة الدكتور اسماعيل الحفناوي مدير المستشفى واستشاري أمراض النساء والتوليد، في إجراء أول حالة ولادة قيصرية لأم مصابة بفيروس كورونا.


وشارك في إجراء الجراحة، الأطباء النوبتجيين بالمستشفى، وهم: محمد الفيومي و محمد عوض اخصائيين النساء والتوليد وسالي خشبة نائب النساء والولادة، ومحمد منصور أخصائي التخدير، وهبة مصطفى نائب الأطفال، وتم الاطمئنان على حالة الأم والطفل.


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ومن جانبه صرح الدكتور إسماعيل الحفناوى مدير مستشفي دمياط العام، بأن المستشفى يستقبل كافة الحالات الطارئة ويتم التعامل الفورى معها متخذين كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن حالة المريضة كانت تستلزم اجراء جراحة قيصيرية لانها حالة ولادة وان المريضة مصابة بفيروس كورونا وتخضع بالفعل لبرتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا وتم بالفعل التعامل الفورى وتجهيز غرفة العمليات واتخاذ كافة الاجراءات الاحترزازية قبل الولادة وبعدها.

ولفت إلى أن جميع العاملين من الطاقم الطبي بالمستشفي تعامل مع المريضة بشئ كبير من الإنسانية وأيضا المهنيةـ، وتم ولادة الطفل وخضوعه لاجراءات المتبعة بعد الولادة، وكذلك في ظل إصابة الأم هناك إجراءات طبية أخرى تتخذ مع الطفل لسلامته.

لأول مرة.. ولادة قيصرية لأم مصابة بكورونا في دمياط.. صور
لأول مرة.. ولادة قيصرية لأم مصابة بكورونا في دمياط.. صور
لأول مرة.. ولادة قيصرية لأم مصابة بكورونا في دمياط.. صور
لأول مرة.. ولادة قيصرية لأم مصابة بكورونا في دمياط.. صور
لأول مرة.. ولادة قيصرية لأم مصابة بكورونا في دمياط.. صور
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