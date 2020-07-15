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اقتصاد

الدولار يستقر لليوم الثالث على التوالي بالبنوك

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:04 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية لليوم الثالث علي التوالي بدون أي تغيير منذ الإثنين الماضي وحتي مستهل تعاملات اليوم الأربعاء.

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري 15.9 جنيه للشراء و 16 جنيه للبيع.

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وصل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنوك " قناة السويس، الإسكندرية، التجاري الدولي" نحو 15.89 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصر إيران للتنمية، العربي الافريقي الدولي، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي" نحو 15.9 جنيه للشراء و 16 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " بلوم، المصري الخليجي، التعمير والاسكان، البركة، المصرف العربي الدولي" نحو 15.91 جنيه للشراء و 16.01 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك " الأهلي، مصر، مصرف أبوظبي الاسلامي، الأهلي الكويتي، الكويت الوطني، كريدي أجريكول، عودة" نحو 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.



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