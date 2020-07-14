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اقتصاد

الدولار بـ 15.92 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:19 ص
دولارات
دولارات
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار الدولار و العملات الأجنبية  مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2020 ، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي. 

وبلغ سعر الدولار الأمريكي  15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع. 

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وسجل سعر اليورو 17.98 جنيه للشراء و18.16 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.04 جنيه للشراء و 20.29 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 16.89 جنيه للشراء، و 17.05 جنيه للبيع.

وسجلت كورنا سويدية عند 1.72 جنيه للشراء و1.74 جنيه للبيع.

العملات الآسيوية 

سجل 100 ين يابانى سعر 14.86 جنيه للشراء و 15.00 جنيه للبيع.

واستقر اليوان الصينى عند 2.26 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع.
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