الدولار بـ 15.92 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

ننشر أسعار الدولار و العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2020 ، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي.
وبلغ سعر الدولار الأمريكي 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.
واستقر اليوان الصينى عند 2.26 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار الأمريكي 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.
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وسجل سعر اليورو 17.98 جنيه للشراء و18.16 جنيه للبيع.
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.04 جنيه للشراء و 20.29 جنيه للبيع.
وسجل الفرنك السويسرى 16.89 جنيه للشراء، و 17.05 جنيه للبيع.
وسجلت كورنا سويدية عند 1.72 جنيه للشراء و1.74 جنيه للبيع.
العملات الآسيوية
العملات الآسيوية
سجل 100 ين يابانى سعر 14.86 جنيه للشراء و 15.00 جنيه للبيع.
واستقر اليوان الصينى عند 2.26 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع.