استقرار أسعار الدولار في مستهل تعاملات اليوم

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضه أمس بمعدل 4 قروش .
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.9 جنيه للشراء و 16 جنيه كمتوسط سعري له لدي البنك المركزي المصري.
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ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه كأدني قيمة له ببنوك" الإسكندرية، المصرف المتحد والعربي الدولي، التجاري الدولي، قناة السويس" نحو 15.89 جنيه للشراء و 15.99 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك" مصر إيران للتنمية، العربي الافريقي الدولي، اتش اس بي سي، الكويت الوطني، الاستثمار العربي" نحو 15.9 جنيه للشراء و 16 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنوك " بلوم، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، عودة، الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول" نحو 15.91 جنيه للشراء مقابل 16.01 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار في بنوك " مصر، الأهلي، المصري لتنمية الصادرات" نحو 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار ببنك التعمير والاسكان نحو 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.
وبلغ أعلي سعر للدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 15.95 جنيه للشراء و 16.05 جنيه للبيع، وبنك البركة إذ بلغ 16.01 جنيه للشراء و 16.11 جنيه للبيع.