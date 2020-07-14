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اقتصاد

استقرار أسعار الدولار في مستهل تعاملات اليوم

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:02 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضه أمس  بمعدل 4 قروش .

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.9 جنيه للشراء و 16 جنيه كمتوسط سعري له لدي البنك المركزي المصري.
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه كأدني قيمة له ببنوك" الإسكندرية، المصرف المتحد والعربي الدولي، التجاري الدولي، قناة السويس" نحو 15.89 جنيه للشراء و 15.99 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك" مصر إيران للتنمية، العربي الافريقي الدولي، اتش اس  بي سي، الكويت الوطني، الاستثمار العربي" نحو 15.9 جنيه للشراء و 16 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك " بلوم، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، عودة، الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول" نحو 15.91 جنيه للشراء مقابل 16.01 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنوك " مصر، الأهلي، المصري لتنمية الصادرات" نحو 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار ببنك التعمير والاسكان نحو 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.

وبلغ أعلي سعر للدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 15.95 جنيه للشراء و 16.05 جنيه للبيع، وبنك البركة إذ بلغ 16.01 جنيه للشراء و 16.11 جنيه للبيع.
 


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