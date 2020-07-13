الدولار يتراجع 4 قروش أمام الجنيه اليوم

هبط

في البنوك المصرية بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، بمعدل 4 قروش علي الأقل منذ الخميس الماضي، ليسجل 15.9 جنيه للشراء و 16 جنيه كمتوسط سعري له لدي