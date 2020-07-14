بعد ارتباط اسمه بالترند وانتهاء تجربته كمقدم على قناة الزمالك.. مشوار طارق يحيى التدريبي ومسيرته مع القلعة البيضاء

أكد طارق يحيى المدير الفني الأسبق للفريق الكروي

الأول بنادي الزمالك، انتهاء تجربته كمقدم لبرنامج "زملكاوي" المذاع بشكل يومي على قناة "الزمالك.





وكتب طارق يحيي عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "انتهت تجربتي مع زملكاوي، شكرا لكل من انتقد ولكل من مدح.. تجربة أخرى قريبا على قناة الزمالك".





واشتهر يحيى في الفترة الأخيرة بالترندات التي ظهر من خلالها بعبارات كوميدية صنعت ترند على مواقع التواصل الاجتماعي لطارق وقناة الزمالك.

يعتبر طارق يحى أحد أبناء نادي الزمالك الذي يمتلك خبرات طويلة في الدوري المصري وتولى تدريب سموحة في منتصف نوفمبر من العام الماضى فشل فى تحقيق الفوز خلال 14 مباراة متتالية بالدوري المحلى إلى جانب خروجه من بطولة كأس مصر.





صدى البلد يستعرض مشوار طارق يحيى التدريبي ومسيرته فى تدريب القلعة البيضاء.





1999 القناة (مدرب مساعد)

2000–2001 الشرقية (مدرب مساعد)

2002–2003 الزمالك مدرب مساعد للجهاز الفنى بقيادة كارلوس كابرال.

2003–2004 اتحاد نبروه

2004–2005 طنطا

2006–2008 المصرية للاتصالات

2008 الوحدة مدرب بقطاع الناشئين

2008 الزمالك مدرب مساعد فى الجهاز الفنى الذى قاده الألماني راينر هولمان

2008–2009 أسمنت السويس

2009–2010 الإنتاج الحربي

2010–2012 مصر للمقاصة

2012–2013 هجر

2013–2014 مصر للمقاصة

2014 المصري

2015 الإسماعيلي

2015–2016 طلائع الجيش

2016 الشرقية

2017 طلائع الجيش

2017 الزمالك مديرا فنيا مؤقتا لحين استقدام مدرب أجنبي

2017 الزمالك مدرب مساعد فى الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى أوجستو إيناسيو ثم عمل فى الجهاز المعاون مع المونتينيغري نيبوشا مدرب الزمالك