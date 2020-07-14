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رياضة

بينكيل يقود فقرة بدنية للاعبي الأهلي استعدادا لعودة الدوري

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:53 م
تدريب الأهلى
تدريب الأهلى
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عبدالحكيم أبوعلم
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فقرة بدنية تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة، قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية.

ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي التي تقام في سبتمبر المقبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي إن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والأجهزة الفنية والطبية والإدارية بالفريق سيخضعون للمسحة الطبية الرابعة صباح غدٍ الأربعاء؛ للاطمئنان على سلامة الجميع.

وكان الأهلي أجرى ثلاث مسحات طبية في وقت سابق، وجاءت نتائجها سلبية، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة التي يطبقها النادي الأهلي.

ويحرص النادي الأهلي على تطبيق إجراءات وقائية مشددة، خلال التدريبات اليومية للفريق الأول لكرة القدم، تضمن قياس درجة حرارة اللاعبين، وتعقيم الملعب وأدوات التدريب، في إطار التعليمات الإرشادية لوزارة الشباب والرياضة استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.
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