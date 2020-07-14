بينكيل يقود فقرة بدنية للاعبي الأهلي استعدادا لعودة الدوري

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فقرة بدنية تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة، قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية.





ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي التي تقام في سبتمبر المقبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي إن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والأجهزة الفنية والطبية والإدارية بالفريق سيخضعون للمسحة الطبية الرابعة صباح غدٍ الأربعاء؛ للاطمئنان على سلامة الجميع.





وكان الأهلي أجرى ثلاث مسحات طبية في وقت سابق، وجاءت نتائجها سلبية، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة التي يطبقها النادي الأهلي.



