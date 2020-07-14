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ديني

اختيار عالمين بهندسة الأزهر أعضاء بالمجلس الأعلى للتخطيط برئاسة مجلس الوزراء

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:33 م
اختيارُ عالمين بهندسة
اختيارُ عالمين بهندسة الأزهر أعضاء بالمجلس الأعلى للتَّخطيط
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محمد شحتة
أصدر الدكتور، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتَّخطيط والتَّنمية العمرانيَّة، وشمل القرار تعيين الدكتور أيمن محمد مصيلحي، عميد كلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة، عضوًا، والدكتور حسانين محمد أبو زيد، الأستاذ بقسم التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة، عضوًا.

يشار إلى أن التشكيلَ الجديد يضم تسعة وزراء، إضافةً إلى رؤساء الجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات الأراضي، إضافةً إلى الاستعانة بعدد عشرة خبراء في هذا المجال.

وبهذه المناسبة قدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة للعالمين الجليلين، راجيًا لهما التوفيق في مهمتهما الوطنية الجديدة.

وأكد رئيس جامعة الأزهر، أن التاريخ المصري يزخرُ بالأدلة والشواهد التي تدلُّ على أن علماء الأزهر الشريف شاركوا بدورٍ كبيرٍ في نهضة مصر الحديثة.

وأشار إلى أن محمد علي باشا عندما تولى حكم مصر عام 1805 وأخذ في إرسال البعثات إلى أوروبا؛ لتعلم العلوم الحديثة، كانت أول بعثة تضمُّ علماء من الأزهر الشريف، وعاد أبناءُ الأزهر ليؤسسوا المدارس الحديثة، ومنها: مدرسة الألسن، التي تأسست على يد الشيخ: رفاعة الطهطاوي، ومدرسة الطب في أبي زعبل، التي أسسها كلوت بك من خلال علماء الأزهر، الذين عادوا من البعثات الأوروبية.

وأكد أن هذا وغيره تجسيدٌ حقيقيٌّ لعالمية رسالة الأزهر، ودوره الريادي والتاريخي في النهوض بالوطن، وجعله في مصافِّ الدول المتقدمة، لافتًا إلى تميزِ جامعة الأزهر عن غيرها من الجامعات بمميزاتٍ عِدَّةٍ؛ فهي أقدم جامعات العالم وأكبرها؛ فعمرها تخطَّى الألف عام، بجانب أن بها أكثر من 85 كلية موزعة على محافظات الجمهورية، إضافة إلى ذلك فهي جامعة عالمية وليست محليَّة؛ حيث يدرسُ بها آلاف الطلاب والطالبات الذين وفدوا من أكثر من 100 دولة من مختلف دول العالم.
الدكتور أيمن محمد مصيلحى عميد كلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة الدكتور أيمن محمد مصيلحى عميد كلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة
الدكتور حسانين محمد ابو زيد استاذ التخطيط العمرانى بكلية الهندسة جامعة الأزهر با الدكتور حسانين محمد ابو زيد استاذ التخطيط العمرانى بكلية الهندسة جامعة الأزهر با
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