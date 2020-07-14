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الصحة: ارتفاع إصابات حريق طريق مصر إسماعيلية إلى 17 مصابا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:25 م
هالة زايد
هالة زايد
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هاني حسين
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك ارتفاعا في إصابات  حريق طريق مصر اسماعيلية إلى 17 إصابة ولا وفيات.

وأضاف  خالد مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي"  المذاع على قناة " دي إم سي"، :" تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث من أجل نقل المصابين إلى مستشفى السلام العام".

ويذكر أن هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت كلا من الدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة والدكتور سامح العشماوي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، فور وقوع الحادث بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع تقرير تفصيلي بحالات المصابين والإجراءات الطبية المتخذة.

وأكد مجاهد أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفى السلام العام و المستشفيات المحيطة بموقع الحادث وتشمل "قليوب، معهد ناصر، البنك الأهلي والمنيرة" طبقًا لتوجيهات الوزيرة، لافتًا إلى أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجاري متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية

وأضاف أن الوزيرة اطمأنت على تواجد الأطقم الطبية من استشاريين في مختلف التخصصات كما اطمأنت على مخزون أكياس الدم بالمستشفيات.
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