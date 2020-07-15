جامعة الأزهر اليوم.. اختيار أستاذين بالأعلى للتخطيط وإجراء امتحان القرآن بدلا من تأجيله والمحرصاوي يتفقد مدينة الطلاب لمتابعة تحسين الوجبات

جامعة الأزهر اليوم:

المحرصاوي يقرر إجراء امتحان القرآن الكريم بدلا من تأجيله

رئيس جامعة الأزهر يتفقد المدينة للتأكد من تحسين الوجبات

اختيار عالمين بهندسة الأزهر أعضاء بالمجلس الأعلى للتخطيط للعام الخامس.. مركز تدريب التنظيم والإدارة بالأزهر يحصل على الاعتماد





شهدت جامعة الأزهر اليوم الثلاثاء، أحداث وقرارات مهمة، نستعرض أبرزها في التقرير التالي..





في البداية، وافق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على عقد امتحان القرآن الكريم تحريريًا لجميع الكليات فى الفترة من 12/9/2020 حتى 17/9/2020 لجميع فرق النقل بكليات الجامعة.





وكان الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، قد تقدم بمذكرة لرئيس الجامعة، جاء فيها: حرصا على حسن سير العملية التعليمية وجودتها والإسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة للتسكين في المدن الجامعية وبناء على قرار مجلي الجامعة الذي أفاد بتأجيل امتحان القرآن الكريم لبداية العام الدراسي القادم على أن يؤدى الامتحان تحريريا ويرصد للطالب: (ناجح، راسب، غائب بعذر مقبول، غائب بعذر غير مقبول).





وتابع عامر في المذكرة: لذا يرجي التكرم بالموافقة على بدء امتحانات مقررات القرآن الكريم لفرق النقل بكليات الجامعة ومعاهدها فى الفترة من 12/9/2020 حتى 17/9/2020 ثم تعتمد النتيجة بشكلها النهائي لهذه الفرق من الجامعة وتتولى الكليات إعلانها للطلبة.





وبناء على المذكرة، وافق رئيس الجامعة على ما جاء فيها من عقد امتحانات القرآن الكريم وعدم تأجيلها لبداية العام القادم.





كما أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أن التزام طلاب الفرق النهائية في مساعدة إدارة المدن بالمقترحات، وكذا حرصهم على تأدية الامتحانات في اللجان، وتطبيق التعليمات واللوائح الإدارية والطبية، أعطى صورة متميزة لطالب العلم الذي يسعى لرفعة جامعته ووطنه.





وأضاف المحرصاوي، أن زيارته للمدن الجامعية تأتي في إطار الاطمئنان على الطلاب، والتأكد من توافر متطلباتهم كافة، وتهيئة المناخ الملائم لهم، مؤكدًا أن هؤلاء الطلاب أمانة في أعناقنا، ونحن نبذل قصارى جهدنا لإرضاء الله بتقديم ما نستطيع لهم.





ومن جانبه قال اللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن، إن رئيس الجامعة شدَّد على تحسين مكونات الوجبات الغذائية؛ تقديرًا للطُّلاب، والسماع لمقترحاتهم، وتنفيذ ما يمكن منها.





من ناحية، أخرى، أصدر الدكتور، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتَّخطيط والتَّنمية العمرانيَّة، وشمل القرار تعيين الدكتور أيمن محمد مصيلحي، عميد كلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة، عضوًا، والدكتور حسانين محمد أبو زيد، الأستاذ بقسم التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة، عضوًا.





يشار إلى أن التشكيلَ الجديد يضم تسعة وزراء، إضافةً إلى رؤساء الجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات الأراضي، إضافةً إلى الاستعانة بعدد عشرة خبراء في هذا المجال.





وبهذه المناسبة قدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة للعالمين الجليلين، راجيًا لهما التوفيق في مهمتهما الوطنية الجديدة.





وأكد رئيس جامعة الأزهر، أن التاريخ المصري يزخرُ بالأدلة والشواهد التي تدلُّ على أن علماء الأزهر الشريف شاركوا بدورٍ كبيرٍ في نهضة مصر الحديثة.





وأشار إلى أن محمد علي باشا عندما تولى حكم مصر عام 1805 وأخذ في إرسال البعثات إلى أوروبا؛ لتعلم العلوم الحديثة، كانت أول بعثة تضمُّ علماء من الأزهر الشريف، وعاد أبناءُ الأزهر ليؤسسوا المدارس الحديثة، ومنها: مدرسة الألسن، التي تأسست على يد الشيخ: رفاعة الطهطاوي، ومدرسة الطب في أبي زعبل، التي أسسها كلوت بك من خلال علماء الأزهر، الذين عادوا من البعثات الأوروبية.





وأكد أن هذا وغيره تجسيدٌ حقيقيٌّ لعالمية رسالة الأزهر، ودوره الريادي والتاريخي في النهوض بالوطن، وجعله في مصافِّ الدول المتقدمة، لافتًا إلى تميزِ جامعة الأزهر عن غيرها من الجامعات بمميزاتٍ عِدَّةٍ؛ فهي أقدم جامعات العالم وأكبرها؛ فعمرها تخطَّى الألف عام، بجانب أن بها أكثر من 85 كلية موزعة على محافظات الجمهورية، إضافة إلى ذلك فهي جامعة عالمية وليست محليَّة؛ حيث يدرسُ بها آلاف الطلاب والطالبات الذين وفدوا من أكثر من 100 دولة من مختلف دول العالم.





وهنأ المحاسب مؤمن متولي أمين عام جامعة الأزهر، إدارة التنظيم والإدارة لحصول مركز التدريب على شهادة الاعتماد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.





وأوضح طارق ممدوح مدير إدارة مركز التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة، أنه بفضل دعم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، حصل المركز على شهادة الاعتماد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للعام الخامس على التوالي ليضاف بذلك إلى دليل مراكز التدريب المعتمدة على المستوى القومي في مجال التدريب الإداري واللغات والحاسب الآلي.