متحدث الصحة يكشف حالة المصابين في حريق خط البترول بطريق الإسماعيلية الصحراوي..فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ، إن هيئة الدفاع المدني لها دور كبير جدا في مواجهة أزمة فيروس كورونا ولهم دور مهم في نقل حالات حوادث الطرق .





وأضاف خالد مجاهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن حريق خط البترول على طريق الإسماعيلية الصحراوي نتج عنه 17 حالة اصابة ولا يوجد وفيات حتى الآن لافتا إلى ان الإصابات عبارة عن اختناقات وحروق من درجات مختلفة .





، أن هناك حالتين حروقهم شديدة الخطورة وصلت إلى 100% وباقي حالات الحروق تتراوح ما بين 20%و30% . وأوضح خالد مجاهد إلىما بين





وتابع : أن جميع الحالات تم نقلهم إلى مستشفى السلام العام بواسطة 15 سيارة إسعاف كانوا متواجدين في موقع الحادث





وأكد علي متابعة وزيرة الصحة للحالات رغم عدم تواجدها وكلفت برفع كفاءات المستشفيات القريبة من موقع الحادث .





واستكمل : أن 4 مستشفيات محيطة بالحادث بهم 400 كيس دم و 1720 كيس بلازما وهذا مهم جدا لمصابي الحروق مضيفا ان المستشفيات بها اطباء واستشاريين في مختلف التخصصات .



