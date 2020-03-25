خالد مجاهد: 11 مستشفى عزل على مستوى الجمهورية لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا.. وهناك 402 حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر

مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام:

= توجد 11 مستشفيات للعزل على مستوى الجمهورية تعمل بكفاءة

= حتى الآن لا تحتاج إلى عدد كبير من المستشفيات و سيتم فتح مستشفيات أخرى إذا لزم الأمر





قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه توجد 11 مستشفيات للعزل على مستوى الجمهورية تعمل بكفاءة، لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أنه حتى الآن لا تحتاج إلى عدد كبير من المستشفيات، منوها بأنه سيتم فتح مستشفيات أخرى إذا لزم الأمر.









وكشف "مجاهد" أن المستشفيات التي تعمل حاليًا أسماؤها ومواقعها كالتالي:

15 مايو، القاهرة

العجوزة، الجيزة

القليوبية، قها

قنا، قفط التعلمي

أسوان، مستشفى الصداقة

الدقهلية، تمي الأمديد

بورسعيد، حميات بورسعيد

النجيله، مرسى مطروح

ابو خليفه، الإسماعيلية

العجمي، الاسكندرية

إسنا، الأقصر