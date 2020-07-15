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مرأة

فى لمح البصر .. أسرع وصفة طبيعية لتبييض القدمين

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
هل تعانى من إسمرار القدمين وتشكل لك الكثير من الإحراج إليك علاجات طبيعية سريعة تساعد على تفتيح إسمرار القدمين في لمح البصر. 

وصفة منزلية مذهلة لتبييض قدميك الداكنتين والتخلص من تشقق القدمين يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

وصفة الليمون والعسل

عصير الليمون هو مادة مبيضة معروفة للبشرة التي تساعد على تفتح  قدميك أما العسل قهو يحتفظ على خصائص تحافظ على رطوبة قدميك بينما مركبات الفينول والفلافونويد الموجودة في العسل لها تأثير تبييض البشرة.

ماذا تحتاجين

1 ملعقة كبيرة عسل
1 ملعقة كبيرة ليمون

كيف تطبقين الوصفة

امزجى المكونات في وعاء للحصول على عجينة ناعمة ضع هذه  المكونات على قدميك.
اتركيه لمدة 15 دقيقة قبل غسله باستخدام الماء العادي.

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