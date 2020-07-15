فى لمح البصر .. أسرع وصفة طبيعية لتبييض القدمين









وصفة الليمون والعسل

عصير الليمون هو مادة مبيضة معروفة للبشرة التي تساعد على تفتح قدميك أما العسل قهو يحتفظ على خصائص تحافظ على رطوبة قدميك بينما مركبات الفينول والفلافونويد الموجودة في العسل لها تأثير تبييض البشرة.



ماذا تحتاجين

1 ملعقة كبيرة عسل

1 ملعقة كبيرة ليمون

كيف تطبقين الوصفة وصفة منزلية مذهلة لتبييض قدميك الداكنتين والتخلص من تشقق القدمين يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.عصير الليمون هو مادة مبيضة معروفة للبشرة التي تساعد على تفتح قدميك أما العسل قهو يحتفظ على خصائص تحافظ على رطوبة قدميك بينما مركبات الفينول والفلافونويد الموجودة في العسل لها تأثير تبييض البشرة.1 ملعقة كبيرة عسل





امزجى المكونات في وعاء للحصول على عجينة ناعمة ضع هذه المكونات على قدميك.

اتركيه لمدة 15 دقيقة قبل غسله باستخدام الماء العادي.



