بدون جمهور.. الجبلاية تكشف مصير استضافة مصر لمباريات دوري الأبطال.. فيديو

أكد محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه في حالة قيام الاتحاد الأفريقي منح مصر شرف استضافة باقي مباريات دوري أبطال أفريقيا، يفضل أن تكون المباريات بدون جمهور.





وقال "سلطان" في تصريحات لقناة صدى البلد، إنه في حالة استضافة مصر لباقي مباريات دوري الأبطال؛ ستكون بدون جمهور، وسيتم الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي ستطبق في مباريات الدوري أيضا.





وأضاف: "نسعى لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في أولى المباريات الودية بين المقاصة وطلائع الجيش".





وأوضح، أن اطقم الحكام خضعوا لمسحات فيروس كورونا مثل الفرق المنافسة، وسيدخلون في معسكر بداية من يوم الجمعة، كما سيخضعون للمسحات قبل كل مباراة.





وأشار إلى أن اتحاد الكرة قرر إجراء مسحات بشكل أسبوعي لجميع الفريق، كما تقرر تقليص عددها لأقل من 40 مسحة مع استئناف الدوري.