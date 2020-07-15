أول رد من وزير التموين على الزمالك بشأن قضية نادي القرن.. فيديو

علّق علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على القضية المثارة حاليًا من رئيس الزمالك مرتضى منصور حول لقب نادي القرن الذي يطالب به القلعة البيضاء من الأهلي صاحب المُسمي.





وقال "مصيلحي" في تصريحات لبرنامج "اللعيب" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر": "لا يوجد خلاف ما بين الأهلي والزمالك ولا يوجد شيء اسمه وزير التموين سجّل العلامة التجارية".





وأضاف: "الشخص أو الهيئة تتقدم بدراسة وتتم دراستها لمدة 6 أشهر وبناء على البحث والتدقيق نتخذ القرار، الأهلي حصل من الاتحاد الأفريقي على مستندات أنه نادي القرن".





وتابع: "ثم تقدّم وتم البحث وتأكدنا من مصادر هذه المستندات وتم تسجيل شعار نادي القرن للأهلي".





وأردف: "رئيس الزمالك تقدم بطلب ليسجّل العلامة التجارية لنادي القرن، هذا الموضوع جار البحث فيه، وننتظر منه المستندات اللازمة، ودراسة تسجيل العلامة التجارية يستغرق 6 أشهر، بعد ما يتم البحث والتدقيق نقول هل ينفع أن نسجل العلامة أم لا؟".