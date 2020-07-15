شهية ولذيذة ومغذية.. طريقة عمل سلطة كرنب بالتفاح.. فيديو

هل تذوقت يومًا ما سلطة كرنب بالتفاح؟، وهل انت من عشاق التفاح؟، فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ يقدم الشيف الشربيني طريقة مبتكرة وسريعة لعمل سلطة كرنب بالتفاح، مُغذِّية وبمذاق لا يقاوم وذات فوائد متعددة .

مقادير سلطة كرنب بالتفاح:

كرنب احمر

جزر مبشور

تفاح اخضر

خس

طماطم شيري

زبادي

مايونيز

عصير ليمون

ملح

سكر

طريقة تحضير سلطة كرنب بالتفاح:

* تخلط كل المكونات ثم ضيفى إليها الدريسنج وتقدم بالهنا

فوائد التفاح

أكد الدكتور الصيدلي باهر السعيد أن القهوة صحية ومفيدة للجسم وغنية بمضادات الأكسدة لكن البعض قد تحدث لهم مشاكل صحية بسبب القهوة مثل الحموضة وارتفاع ضغط الدم وزيادة سرعة ضربات القلب.

وأوضح الدكتور باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد، أن ثمرة تفاح واحدة، هي البديل الصحي للقهوة، مشيرا إلى أن التفاح يحتوي على سكر طبيعي يمنح الجسم طاقة ونشاطا لفترة طويلة.



ونوه السعيد إلى أن التفاح يمنع الإمساك ومفيد للجهاز الهضمي ويحتوي على نسبة هائلة من مضادات الاكسدة وتحتوي على سكر الفاكهة الطبيعي الصحي.



كما أشار إلى أن قشر التفاح يحتوي على مادة البيكتين والألياف مما يساهم في حرق الدهون.

