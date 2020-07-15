10طرق للتعامل مع سيكولوجية طفلك عند موت أحد أفراد الأسرة



فى ظل أحداث انتشار فيروس كورونا الذى أودى بحياة العديد من الأشخاص من الأسرة أو العائلة أو المعارف والاصدقاء يظل الأطفال يعانون من أثر فقدان الأشخاص نتيجة للموت، فكيف اخفف من الأم الفقد عند الأطفال وكيف اجعل طفلى يتعامل بشكل صحيح بدون التأثير على صحتة النفسية.

وفقا لما نشره موقع كيدز هيلث، أنه عندما يموت شخص عزيز ، يشعر الأطفال ويظهرون حزنهم بطرق مختلفة. تعتمد كيفية تعامل الأطفال مع الخسارة على أشياء مثل أعمارهم ، ومدى قربهم من الشخص الذي مات ، والدعم الذي يتلقونه.

إليك بعض الأشياء التي يمكن للوالدين القيام بها لمساعدة الطفل الذي فقد أحد أفراد أسرته:

عند الحديث عن الموت ، استخدم كلمات بسيطة وواضحة. للكشف عن خبر وفاة شخص ما ، اتصل بطفلك بطريقة حانية. استخدم كلمات بسيطة ومباشرة. على سبيل المثال ، "لدي بعض الأخبار المحزنة لأخبرك بها. توفيت الجدة اليوم." توقف مؤقتًا لإعطاء طفلك لحظة ليأخذها في كلماتك.

استمع وارح طفلك . يتفاعل كل طفل بشكل مختلف عندما يعلم أن أحد أحبائه قد مات. يبكي بعض الأطفال. يطرح البعض أسئلة. يبدو أن البعض الآخر لا يتفاعل على الإطلاق. هذا حسن. ابق مع طفلك لتقديم العناق أو الطمأنينة. أجب عن أسئلة طفلك أو كن معًا لبضع دقائق.

ضع العواطف في الكلمات. شجع الأطفال على قول ما يفكرون به وما يشعرون به في الأيام والأسابيع والأشهر التالية للخسارة. تحدث عن مشاعرك الخاصة: فهو يساعد الأطفال على أن يدركوا ويشعروا بالراحة معهم. قل أشياء مثل ، "أعلم أنك تشعر بالحزن الشديد. أنا حزين أيضًا. كلانا أحب جدتي كثيرًا ، وأحبتنا أيضًا".

أخبر طفلك بما يمكن توقعه. إذا كانت وفاة شخص عزيز تعني تغييرات في حياة طفلك ، فتجنب أي مخاوف أو مخاوف من خلال توضيح ما سيحدث. على سبيل المثال ، "ستقلك العمة سارة من المدرسة مثلما اعتادت الجدة". أو ، "أحتاج إلى البقاء مع جدي لبضعة أيام. هذا يعني أنك وأبي ستعودان إلى المنزل لرعاية بعضكما البعض. لكنني سأتحدث معك كل يوم ، وسأعود يوم الأحد."

تحدث عن الجنازات والطقوس. اسمح للأطفال بالانضمام إلى طقوس مثل العروض أو الجنازات أو الخدمات التذكارية. أخبر طفلك مسبقًا بما سيحدث. على سبيل المثال ، "سيكون هناك الكثير من الأشخاص الذين أحبوا الجدة. سنغني ، نصلي ، ونتحدث عن حياة الجدة. قد يبكي الناس ويعانقون. سيقول الناس أشياء مثل ،" أنا آسف لخسارتك "، أو ، 'تعازي.' هذه أمور مهذبة ولطيفة تقوله للعائلة في جنازة. يمكننا أن نقول "شكرًا" أو "شكرًا على حضوركم". يمكنك البقاء بالقرب مني وتمسك يدي إذا أردت ".

قد تحتاج إلى شرح الدفن أو الحرق. على سبيل المثال ، "بعد الجنازة ، هناك دفن في المقبرة. جسد الشخص في النعش (أو التابوت) يتم دفنه في الأرض باحتفال خاص. قد يشعر هذا وكأنه وداع حزين ، وقد يبكي الناس ". شارك معتقدات عائلتك حول ما يحدث لروح الشخص أو روحه بعد الموت.

اشرح ما يحدث بعد الخدمة كوسيلة لإظهار أن الناس سيشعرون بتحسن. على سبيل المثال ، "سنذهب جميعًا لتناول الطعام معًا. سيضحك الناس ويتحدثون ويعانقون بعضًا آخر. إن التركيز على الذكريات السعيدة حول الجدة وعلى الشعور الجيد بالوجود معًا يساعد الناس على الشعور بالتحسن".

امنح طفلك دورًا. يمكن أن يساعد وجود دور صغير ونشط الأطفال في إتقان موقف غير مألوف وعاطفي مثل الجنازة أو الخدمة التذكارية. على سبيل المثال ، يمكنك دعوة طفلك لقراءة قصيدة أو اختيار أغنية لتشغيلها أو جمع بعض الصور لعرضها أو عمل شيء ما. دع الأطفال يقررون ما إذا كانوا يريدون المشاركة وكيف.

ساعد طفلك على تذكر الشخص. في الأيام والأسابيع المقبلة ، شجع طفلك على رسم صور أو كتابة القصص المفضلة لأحبائه. لا تتجنب ذكر الشخص الذي مات. يساعد استرجاع الذكريات السعيدة ومشاركتها على التئام الحزن وتنشيط المشاعر الإيجابية.

استجب للعواطف براحة وطمأنينة. لاحظ ما إذا كان طفلك يبدو حزينًا أو قلقًا أو منزعجًا بطرق أخرى. اسأل عن المشاعر واستمع. دع طفلك يعرف أن الأمر يستغرق وقتًا حتى يشعر بتحسن بعد وفاة شخص عزيز. قد يعاني بعض الأطفال مؤقتًا من صعوبة في التركيز أو النوم ، أو لديهم مخاوف أو مخاوف. يمكن لمجموعات الدعم والاستشارات مساعدة الأطفال الذين يحتاجون إلى مزيد من الدعم.

ساعد طفلك على الشعور بتحسن. وفر الراحة التي يحتاجها طفلك ، ولكن لا تفكر في المشاعر الحزينة. بعد بضع دقائق من التحدث والاستماع ، انتقل إلى نشاط أو موضوع يساعد طفلك على الشعور بالتحسن قليلًا. العب أو اصنع فنًا أو طبخ أو اذهب إلى مكان ما معًا.

امنح طفلك الوقت للشفاء من الخسارة. الحزن هو عملية تحدث بمرور الوقت. احرص على إجراء محادثات مستمرة لمعرفة كيف يشعر طفلك وأداءه. الشفاء لا يعني نسيان الشخص المحبوب. وهذا يعني تذكر الشخص بالحب ، والسماح للذكريات المحبة بإثارة المشاعر الجيدة التي تدعمنا بينما نمضي للاستمتاع بالحياة.