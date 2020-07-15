شاهد.. إجراءات التعقيم من كورونا بلجان امتحانات الثانوية الأزهرية

رصدت عدسة موقع صدى البلد، إجراءات التعقيم والتطهير اليومية، داخل لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.





ودخلت طالبات معهد الخصوص الأزهري، وسط إجراءات احترازية للحد من كورونا، حيث استقبلهم القائمون على اللجان بتعقيم الأيدي وقياس درجات الحرارة.





كما تم تكثيف التفتيش الذاتي بين الطالبات وبواسطة أجهزة الكشف على المعادن وتسليم الهواتف المحمولة قبل الدخول.





وأدى طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي امتحان التفسير اليوم بجميع المحافظات.





وأشاد الطلاب بتعامل المراقبين داخل اللجنة وعمليات تعقيم وتطهير اللجان بصورة مستمرة.





يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، بإجمالى عام 128495 طالبًا.





كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.





ويشار إلى أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتساب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.