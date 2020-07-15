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برلمان

وكيل نقل البرلمان: السوشيال ميديا أصبحت بابا للاتجار في بلازما دم المتعافين واستغلال آلام مرضى كورونا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:17 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريدة محمد
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بشأن الاتجار في بلازما دم المتعافين من الفيروس، بالتزامن مع صدور نتائج دراسات تؤكد أن الأجسام المضادة الموجودة بها تمثل علاجا ناجعا وفعالا لمرضى "كوفيد 19"، الذي يسببه فيروس كورونا.

وأوضح زين الدين فى بيان صحفى له أنه باتت بلازما الدم تجارة مربحة في السوق السوداء، ولاسيما على الإنترنت والسوشيال ميديا، حيث يتم خداع مستخدمى الإنترنت المظلم ببيع بلازما الدم للمتعافين من COVID-19، مروجين له كعلاج سحرى لعدوى كورونا، إذ يتم استخدام العلاج بالبلازما على أساس تجريبى لعلاج الحالات الخطيرة من COVID-19 فى الهند وعدة بلدان أخرى.

وأضاف أن التبرع بالبلازما لا يخلو من المخاطر، ويجب القيام به تحت إشراف دقيق، لأنه عادة ما توجد الأجسام المضادة في بلازما الدم لشخص تعافى من مرض، على الرغم من أن الجودة تختلف من مريض لآخر.

وطالب النائب بتشديد الرقابة على مواقع الانترنت والسوشيال ميديا التي اتخذت من هذه التجارة بابا لاستغلال حاجة وفزع المرضى من فيروس كورونا، الامر الذي يهدد بوقوع المزيد من الضحايا للفيروس في ظل الاستخدام الخاطئ للعلاج بالبلازما.
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