الصحة تحذر المواطنين من الموجة الارتدادية لفيروس كورونا..فيديو

حذر الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، من الموجة الارتدادية لـ فيروس كورونا ، ويقصد بها انخفاض أعداد الإصابات ثم عودتها وزيادتها مرة أخرى، مشيرا إلى أنها تكون نتيجة عدم الحذر الشديد من جانب المواطنين بشأن الفيروس.





واضاف شريف وديع ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية"الأولى"، أن الموجة الارتدادية سببها هو إحساس المواطنين بالأمان مما أدى إلى نقص وقلة الإجراءات الاحترازية، ليس فقط بمصر بل بالعالم كله.





وتابع أنه وجد أن تلك الموجة موجودة بالأماكن الأقل فى الإصابة بكورونا، نتيجة قدوم أشخاص مصابين من أماكن توجد بها ذروة كورونا، لافتا إلى أنها حدثت فى ألمانيا والصين ولبنان.





وأكد أن تلك الموجة أدت إلى غلق الدولة لمساراتها مرة أخرى وقفل الحدود بينها وبين البلاد الأخرى أو المحافظات، متابعا أن هناك بؤر ظهرت فى الدول العربية نتيجة الانخفاض فى تلك الأعداد وعودة أشخاص مصابين إليها.





وأشار إلى أنه لا يمكن لأى دولة الإجابة على السؤال المتعلق بموعد انتهاء فيروس كورونا وهل سيستمر فى الانتشار أم لا، منوها أن التغلب عليه يكون متاحا عندما يتواجد دواء او مصل يقضي عليه.