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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:43 ص
فلسطين تسجل 293 إصابة
فلسطين تسجل 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء،عن تسجيل 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة، وتسجيل 59 حالة تعافي منها 39 في الخليل ، 19 نابلس، بيت لحم، حالة في طولكرم.

وأشارت إلى أن الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة: 18 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 6 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقالت الوزارة إنه تم إجراء 3150 فحصا لعينات مشتبه بإصابتها، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة الكلي 6372 حالة، وحالات التعافي 1317، وعدد حالات الوفاة 45.

وتم تقسيم الإصابات الجديدة في المحافظات على النحو التالي:

محافظة القدس (108): مدينة القدس 108.

محافظة رام الله والبيرة (1): بيتونيا 1

محافظة الخليل (158): مدينة الخليل 21، حلحول 5، يطا 18، بني نعيم 2، دورا 22، الظاهرية 2، بيت أمر 2، بيت كاحل 33، ترقوميا 11، سعير 2، مخيم العروب 16، الشيوخ 2، صوريف 2، نوبا 2، الرماضين 1، إذنا 17.

محافظة طولكرم (1): علار: 1.

محافظة بيت لحم (18): مدينة بيت لحم 7، مخيم الدهيشة 2، الدوحة 2، الخضر 5، الجبعة 1، واد النيص 1.

محافظة سلفيت (6): مردا 3، سلفيت 1، دير استيا 1، كفل حارس 1.

محافظة جنين (3): يعبد 1، قباطية 1، الزبابدة 1.

محافظة نابلس (4): مخيم عسكر 4.
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