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الخطوط البريطانية تعتزم استئناف رحلاتها إلى القاهرة فى سبتمبر يتصدر نشرة صباح البلد .. فيديو

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:15 ص
صحف وجرائد
صحف وجرائد
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شيرين عادل
استعرض "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الأربعاء، ومنها:

"صدى البلد"

اليوم .. استئناف العمل بمكاتب التأهيل الاجتماعى.

"الأهرام

فى رسالة بخط يده .. مدبولى يقدم الشكر للأطقم الطبية فى مستشفى أسوان التخصصى.

"أخبار اليوم"

الوطنية للانتخابات : 87 مرشحا فى اليوم الرابع من فتح باب الترشح للشيوخ.

"الوطن"

الخطوط البريطانية تعتزم استئناف رحلاتها إلى القاهرة فى سبتمبر. 

الشروق 

أسامة هيكل: استقرار الحالة الصحية لمكرم محمد أحمد.

مصراوى

القوى العاملة ... بروتوكول لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لخريجى مراكز التدريب.

يذكر أن برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش البرنامج أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.


ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.

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