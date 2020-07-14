القومية للأنفاق: لا نفكر فى رفع سعر تذاكر المترو.. يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الثلاثاء، ومنها:
الوطن
سامح شكرى: ما شهدته فى مفاوضات سد النهضة لم أعهده فى أى مباحثات أخرى
الشروق
وزير المالية: الكثير من دول العالم وضعت مهلة محددة لإنهاء عمل السيارات بالبنزين
الأهرام
الكنيسة: تأجيل عودة القداسات بالقاهرة والاسكندرية حتى 3 أغسطس.. واستمرار العمل بتوصيات المجمع المقدس
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وفيات كورونا فى مصر تقترب من 4000
الوطن
القومية للأنفاق: لا نفكر فى رفع سعر تذاكر المترو رغم ضخامة الاستثمارات
الجمهورية
مهلة أخيرة 10 أيام اضافية لتقديم طلبات المعلمين للترقى اليكترونيًا
أخبار اليوم
كلوب يصدم ليفربول