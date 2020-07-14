AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

القومية للأنفاق: لا نفكر فى رفع سعر تذاكر المترو.. يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:21 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الثلاثاء، ومنها:

الوطن
سامح شكرى: ما شهدته فى مفاوضات سد النهضة لم أعهده فى أى مباحثات أخرى

الشروق
وزير المالية: الكثير من دول العالم وضعت مهلة محددة لإنهاء عمل السيارات بالبنزين

الأهرام
الكنيسة: تأجيل عودة القداسات بالقاهرة والاسكندرية حتى 3 أغسطس.. واستمرار العمل بتوصيات المجمع المقدس

SEE

وفيات كورونا فى مصر تقترب من 4000

الوطن
القومية للأنفاق: لا نفكر فى رفع سعر تذاكر المترو رغم ضخامة الاستثمارات

الجمهورية

مهلة أخيرة 10 أيام اضافية لتقديم طلبات المعلمين للترقى اليكترونيًا

أخبار اليوم

كلوب يصدم ليفربول


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يوقف موكبه للاطمئنان على صحة شاب تعرض لحادث..يتصدر نشرة صباح البلد

رئيس امتحانات الثانوية العامة للطلاب: نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على سلامتكم.. يتصدر نشرة صباح البلد

الأعلى للجامعات يحدد مصير امتحانات الفرق النهائية.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الجامعة العربية تشكل لجنة لمتابعة تطورات أزمة سد النهضة يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الرئيس السيسي: نرفض أي إجراء أحادي الجانب يمس حقوق مصر في مياه النيل.. يتصدر نشرة صباح البلد

أبو العينين: سيرة الفريق العصار الجلية لن تفارق ذاكرة الوطن.. يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

ترشيحاتنا

مصر والإمارات تقودان تجارب بشرية على لقاح مضاد لفيروس كورونا

بشكل عجيب.. اكتشاف آخر سلالة ديناصورات

أخبار التوك شو.. سامح شكري: لا اتفاق حول سد النهضة.. وهنا الزاهد بعد التحرش بها: حقي جالي وحسيت بأمان

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 14-7-2020 بالقاهرة والمحافظات

الأسعار والأماكن والمِساحات.. تفاصيل مشروعات الإسكان لمتوسطي الدخل.. فيديو

فقدت 3 من أبنائها غرقا.. والدة شادي عبد الله تبكي وتستغيث لانتشال جثة نجلها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عطلة تتحول إلى موقف مفزع.. شاهد لحظة اقتحام دب لسيارة وسط ذعر مالكتها

شاهد.. مانسوري تعدل فورد جي تي الخارقة بقوة خرافية.. صور

ماركة عالمية و بالدولار .. تعرف على سعر فستان درة فى إحدى جلسات التصوير