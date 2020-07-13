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توك شو

الري: استمرار الخلاف حول القضايا الرئيسية في مفاوضات سد النهضة.. يتصدر نشرة صباح البلد

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:13 ص
نشرة صباح البلد
نشرة صباح البلد
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هاجر إبراهيم
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الاثنين ، ومنها:

الأهرام

الرى: استمرار الخلاف حول القضايا الرئيسية في مفاوضات سد النهضة


الوطن

نيفين جامع: خطة لإنشاء 366 محطة غاز طبيعي جديدة بالتزامن مع تطوير المركبات


الشروق

القومى للسكان يبدأ بحملة للتوعية من فيروس كورونا بمترو الأنفاق والقطارات


صدى البلد

الإسكان الإجتماعى: سلمنا 312 ألف وحدة ونقدم الشقق لمن يحتاجونها فعليا


صدى البلد سي

الصحة: استمرار انخفاض عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا


اليوم السابع

التنمية المحلية: إزالة 666 حالة تعد على الأراضى الزراعية بما يعادل 755 فدانا

30 صورة تحكي جهود الدولة لتطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة.. 6 سنوات تنقل سكان المناطق الخطرة من الموت المحقق لجنة على الأرض


أخبار اليوم

وزير النقل: تسيير قطارات جديدة على خطوط الضواحي المكتظة بالركاب فى هذا الموعد


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