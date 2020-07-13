الري: استمرار الخلاف حول القضايا الرئيسية في مفاوضات سد النهضة.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الاثنين ، ومنها:
الأهرام
الرى: استمرار الخلاف حول القضايا الرئيسية
في مفاوضات سد النهضة
الوطن
نيفين جامع: خطة لإنشاء 366 محطة غاز طبيعي
جديدة بالتزامن مع تطوير المركبات
الشروق
القومى للسكان يبدأ بحملة للتوعية من فيروس
كورونا بمترو الأنفاق والقطارات
صدى البلد
الإسكان الإجتماعى: سلمنا 312 ألف وحدة ونقدم
الشقق لمن يحتاجونها فعليا
صدى البلد سي
الصحة: استمرار انخفاض عدد الإصابات اليومية
بفيروس كورونا
اليوم السابع
التنمية المحلية: إزالة 666 حالة تعد على
الأراضى الزراعية بما يعادل 755 فدانا
30 صورة تحكي جهود الدولة لتطوير العشوائيات
والمناطق غير الآمنة.. 6 سنوات تنقل سكان المناطق الخطرة من الموت المحقق لجنة على
الأرض
أخبار اليوم
وزير
النقل: تسيير قطارات جديدة على خطوط الضواحي المكتظة بالركاب فى هذا الموعد
الأهرام
الرى: استمرار الخلاف حول القضايا الرئيسية
في مفاوضات سد النهضة
الوطن
نيفين جامع: خطة لإنشاء 366 محطة غاز طبيعي
جديدة بالتزامن مع تطوير المركبات
الشروق
القومى للسكان يبدأ بحملة للتوعية من فيروس
كورونا بمترو الأنفاق والقطارات
صدى البلد
الإسكان الإجتماعى: سلمنا 312 ألف وحدة ونقدم
الشقق لمن يحتاجونها فعليا
صدى البلد سي
الصحة: استمرار انخفاض عدد الإصابات اليومية
بفيروس كورونا
اليوم السابع
التنمية المحلية: إزالة 666 حالة تعد على
الأراضى الزراعية بما يعادل 755 فدانا
30 صورة تحكي جهود الدولة لتطوير العشوائيات
والمناطق غير الآمنة.. 6 سنوات تنقل سكان المناطق الخطرة من الموت المحقق لجنة على
الأرض
أخبار اليوم