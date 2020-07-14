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أخبار العالم

الصين: لا إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 3 حالات إصابة وافدة من الخارج

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:20 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، الثلاثاء، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، مع عدم تسجيل أي إصابات بعدوى محلية في بكين لليوم الثامن على التوالي، فيما تلقت تقارير عن 3 حالات جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83605 حالات وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.


وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها في شنجهاي، فيما وصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 1982 حالة غادر منها 1897 شخصا المستشفيات بعد شفائهم.


وأضافت اللجنة أن 26 شخصا غادروا المستشفيات أمس، الاثنين، بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 78674 شخصا، مشيرة إلى أن 3267 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 508 أشخاص الملاحظة الطبية أمس.


وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي ما زالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 110 حالات منها 87 حالة وافدة.


وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 1521 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 8 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 451 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 1217 مريضا في هونج كونج، و45 مريضا في ماكاو، 440 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

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