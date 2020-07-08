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أخبار العالم

أمريكا تسجل 3 ملايين حالة إصابة مؤكدة بكورونا.. وبنس يدافع عن قرار ترامب لإعادة فتح المدارس

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:14 م
على صالح
علق مايك بنس نائب الرئيس الامريكي دونالد ترامب على ما اثارته تغريدة الأخير بالتهديد بقطع المساعدات الفيدرالية اذا لم يعد النشاط المدرسي، ورد بنس بالإعراب عن ثقته في الحكام والمسؤولين المحليين لاتخاذ أفضل القرارات بشأن ضمان إعادة فتح مدارسهم بأمان.


وفي جلسة إحاطة لفرقة العمل المعنية بالحد من انتشار فيروس كورونا، في البيت الأبيض ووزارة التعليم الأمريكية ، اشار بنس الى أن بلاده وصلت لمعلما قاتما آخر في طريق مكافحتها للفيروس.




فوفقًا لمتتبع جامعة جونز هوبكنز، تجاوزت الولايات المتحدة 3 ملايين حالة مؤكدة من الإصابة بالفيروس التاجي، ويمثل حوالي ربع إجمالي الحالات في العالم. 


وسجلت جونز هوبكنز أنه كان هناك 131،594 حالة وفاة بين إجمالي 3،009،611 حالة.


وقال الدكتور أنتوني فوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، الاثنين، إن إدراك أمريكا للوباء "ليس جيدًا حقًا" وأن البلاد "لا تزال في الموجة الأولى" من الإصابة بفيروس كورونا.



وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي أكدت فيه منظمة الصحة العالمية أن هناك أدلة تظهر أن الفيروس التاجي ينتقل عن طريق الجو ، الأمر الذي له آثار مهمة على كيفية انتشاره في الداخل ، ويجعل ارتداء الأقنعة أكثر أهمية. 


وقال نائب الرئيس الامريكي في المؤتمر الصحفي إن المبادئ التوجيهية لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها لا تهدف إلى "استبدال" حكم المسؤولين الحكوميين والمحليين، بل تهدف بدلًا من ذلك إلى تقديم "مجموعة من الخيارات" بشأن إعادة فتح المدارس.


وأشار نائب الرئيس مايك بنس إلى أن إدارة ترامب قد تحاول ربط إعادة فتح المدارس بالولايات التي تتلقى إعانة مالية فيدرالية.


وقال بنس إن البيت الأبيض يبحث عن طرق "لإعطاء الولايات حافزا وتشجيعا قويا لإعادة الأطفال إلى المدرسة".


ويأتي التعليق بعد ساعات من تهديد الرئيس الامريكي بوقف التمويل من المناطق التعليمية التي لم يُعاد فتحها في الخريف.

وكان الكونجرس يبحث في مشروع قانون آخر لتخفيف تفشي فيروس كورونا، والذي يمكن أن يشمل تبعات إعادة افتتاح المدارس.

وقد سُئل نائب الرئيس مايك بنس عن تغريدة الرئيس صباح اليوم والتي انتقد فيها إرشادات مركز السيطرة على الأمراض "الصارمة للغاية من اجل فتح المدارس".

وقال بنس للصحفيين "لا نريد أن يكون التوجيه من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها سببا لعدم فتح المدارس". 

وقال نائب الرئيس إن تغريدة ترامب تهدف إلى نقل هذا الشعور.

وأضاف بنس أن الإدارة الامريكية تخطط للعمل مع المحافظين والمسؤولين المحليين لأنهم وضعوا متطلباتهم الخاصة بشأن إعادة فتح المدارس.

قال بنس: "نحن نعتقد حقًا أنه يمكننا فتح هذه المدارس بأمان"

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