بسبب خطاب ترامب .. محتجون غاضبون يحرقون العلم الأمريكي بالقرب من البيت الأبيض .. فيديو

وذكرت محطة "إن بي سي 4 - واشنطن" أن المئات من المتظاهرين ساروا في فعالية "حياة السود مهمة" من بلازا إلى المول الوطني، السبت، وأن شرطة مكافحة الشغب تواجه المتظاهرين.







ووفقًا لـ NBC، حاول المتظاهرون من الحزب الشيوعي الثوري أولًا حرق العديد من الأعلام الأمريكية الصغيرة ولكن انتهى بهم المطاف بإشعال علم أكبر خارج ساحة لافاييت.









وقال ترامب في خطابه في الرابع من يوليو في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة "في طريقها لهزيمة اليسار الراديكالي والماركسيين والفوضويين والمحرضين واللصوص والأشخاص الذين ليس لديهم أدنى فكرة عما يفعلون".









وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستدافع عن طريقة الحياة الأمريكية وتحافظ عليها، والتي بدأت في عام 1492 عندما اكتشف كريستوفر كولومبوس أمريكا.









وتابع ترامب في خطابه قائلا: "لن نسمح أبدا للغوغاء الغاضبين بتمزيق تماثيلنا ، أو محو تاريخنا ، أو تلقين أطفالنا أو الدوس على حرياتنا'.

أسقط حشد من المتظاهرين تمثال كريستوفر كولومبوس وألقوا به في ميناء بالتيمور الداخلي ليلة الرابع من يوليو" وفقًا لصحيفة بالتيمور صن.







