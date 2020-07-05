بسبب خطاب ترامب .. محتجون غاضبون يحرقون العلم الأمريكي بالقرب من البيت الأبيض .. فيديو

أحرق المتظاهرون علمًا أمريكيًا بالقرب من البيت الأبيض بعد خطاب عيد الاستقلال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي وعد فيه بهزيمة اليسار الراديكالي.
وأفاد موقع "ذا هيل" الامريكي بأن المتظاهرين كانوا يهتفون "واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، عبودية، إبادة، وحرب... خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، أمريكا لم تكن رائعة على الإطلاق" ، حين كانوا يحرقون العلم.
وذكرت محطة "إن بي سي 4 - واشنطن" أن المئات من المتظاهرين ساروا في فعالية "حياة السود مهمة" من بلازا إلى المول الوطني، السبت، وأن شرطة مكافحة الشغب تواجه المتظاهرين.
ووفقًا لـ NBC، حاول المتظاهرون من الحزب الشيوعي الثوري أولًا حرق العديد من الأعلام الأمريكية الصغيرة ولكن انتهى بهم المطاف بإشعال علم أكبر خارج ساحة لافاييت.
وقال ترامب في خطابه في الرابع من يوليو في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة "في طريقها لهزيمة اليسار الراديكالي والماركسيين والفوضويين والمحرضين واللصوص والأشخاص الذين ليس لديهم أدنى فكرة عما يفعلون".
وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستدافع عن طريقة الحياة الأمريكية وتحافظ عليها، والتي بدأت في عام 1492 عندما اكتشف كريستوفر كولومبوس أمريكا.
وتابع ترامب في خطابه قائلا: "لن نسمح أبدا للغوغاء الغاضبين بتمزيق تماثيلنا ، أو محو تاريخنا ، أو تلقين أطفالنا أو الدوس على حرياتنا'.
أسقط حشد من المتظاهرين تمثال كريستوفر كولومبوس وألقوا به في ميناء بالتيمور الداخلي ليلة الرابع من يوليو" وفقًا لصحيفة بالتيمور صن.
ووقع ترامب الشهر الماضي على أمر تنفيذي بشأن حماية الآثار في البلاد ، والتي أصبحت هدفا رئيسيا للمتظاهرين خلال شهر من الاشتباكات العنيفة والمظاهرات بعد وفاة جورج فلويد ، رجل أمريكي من أصل أفريقي يبلغ من العمر 46 عامًا ، في قبضة شرطة مينيابوليس في 25 مايو الماضي.