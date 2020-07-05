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أخبار العالم

ترامب: نستطيع إنتاج لقاح لـ كورونا قبل نهاية العام بوقت طويل

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:46 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية قد تستطيع التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" قبل نهاية العام الحالي بوقت طويل.

وخلال خطابه بمناسبة يوم الاستقلال، دافع ترامب عن استراتيجية إدارته في مواجهة كورونا، مهاجما الصين باعتبارها منبع الوباء.

وقال ترامب :"لقد أصابنا الفيروس القادم من الصين. لقد حققنا الكثير من التقدم واستراتيجيتنا تسير على ما يرام، (كورونا) يخرج من منطقة ويعود وجهه القبيح للظهور في منطقة أخرى، لكننا تعلمنا الكثير، لقد تعلمنا كيف نطفئ اللهب"، ليصفق الحضور يصرخون هاتفين "4 سنوات أخرى".


فيما بلغ عدد الإصابات الآن بانتظام 50،000 حالة في اليوم ، وهو أعلى مما كان عليه في أبريل عندما كانت الولايات المتحدة في الموجة الأولى من تفشي كورونا. وحذر الدكتور أنتوني فوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد ، هذا الأسبوع: "أعتقد أنه من الواضح جدًا أننا لا نسير في الاتجاه الصحيح".


وأضاف:"'لقد اختبرنا الآن ما يقرب من 40 مليون شخص. من خلال القيام بذلك، نعرض أعداد الحالات، 99 ٪ منها غير ضارة تمامًا. النتائج التي لا يمكن لأي بلد آخر إظهارها لأنه لا يوجد بلد آخر أجرى عدد الاختبارات الذي أجريناه، ليس من حيث الأعداد أو من حيث الجودة".


وأصاب فيروس كورونا أكثر من 2.8 مليون أمريكي، وقتل نجو 130 ألف آخرين، كأكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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