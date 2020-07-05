هل يصبح بؤرة لـ كورونا .. البيت الأبيض في عيد الاستقلال بدون كمامات ولا تباعد اجتماعي

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن العديد من الحاضرين في البيت الأبيض باحتفال يوم الاستقلال غير ملتزمين بإجراءات التباعد الاجتماعي ولا يرتدون كمامات، وذلك قبل إلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه بمناسبة الرابع من يوليو.





وأضافت أنه على الرغم من تصاعد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، فإن العديد من الحاضرين الذين شوهدوا في البيت الأبيض في الحديقة الجنوبية لا يطبقون قواعد التباعد الاجتماعي أو يرتدون الكمامات.





وتابعت أنه لا يبدو أن احتفال واشنطن العاصمة يتبع إرشادات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها فيما يتعلق بالتجمعات على الرغم من أن نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جود دير أخبر "سي إن إن" هذا الأسبوع أن البيت الأبيض سيفرض إجراءات التباعد الاجتماعي.





وسألت شبكة CNN البيت الأبيض عما إذا كان الضيوف سيخضعون للاختبار أو سيتم فحص درجات الحرارة ولكنهم لم يتلقوا استجابة بعد. أوقف البيت الأبيض فحص درجات الحرارة لجميع الذين دخلوا إلى البيت الأبيض منذ أسابيع. الصحفيون في حدث اليوم لم يتم اختبارهم أو تلقي نتائج حص درجة الحرارة.





وعن خطاب ترامب، قال مصدر مطلع في حملته إن الكلمة ستكون "وطنية" حيث سيحتفل الرئيس بتأسيس أمريكا وانتصارات التاريخ الأمريكي وتحية الجيش.



