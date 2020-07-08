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حوادث

تقطيعه إلى أشلاء..العثور على جثة شيخ بعد اختفائه بأيام في المنيا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:00 م
جثة
جثة
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ايمن رياض
تكثف أجهزة الأمن بمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا جهودها لكشف ملابسات حادث العثور على جثة رجل دين ممثل بجثته بعد اختفائه لعدة أيام. 

كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقي اخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بتغيب الشيخ ج.ح مقيم بعزبة جوارجي وبعد عدة أيام من اختفائه عثر على أشلاء من جثته ملقاة على حافة ترعة سري باشا.


وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي لفحص البلاغ حيث توصل لكشف ملابسات الحادث حيث توصل بشكل مبدئي  للعثور على أقدام الشيخ القتيل وبعدها عثر على ذراعيه بذات المكان بجوار سيارته وذلك بعد 5 أيام من اختفائه عقب خروجه من منزله لأداء واجب العزاء بإحدى القرى المجاورة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.
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