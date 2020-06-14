شاهد.. الرئيس دونالد ترامب يظهر في حالة صحية مزرية خلال خطابه الأخير

أظهرت لقطات صادمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو غير قادر على رفع يده لشرب كوب من المياه، أو النزول على الدرج، حيث ظهر ترامب غير قادر على السير بالمرة، وذلك خلال خطاب التخرج الذي ألقى في ويست بوينت.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، خلال الخطاب الذي أقيم يوم السبت ، استخدم ترامب يديه الاثنين لرفع كوب الماء للشرب منه ، ثم نزل على الدرج بحذر شديد مع النظر إلى قدميه وسار بخطوات صغيرة نوضح مدى الإرهاق الجسدي الذي يعاني منه.

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وقال ترامب في تغريدة أن الدرج الذي نزل منه بعد خطابه في ويست بوينت كان طويلًا جدًا وحادًا ، ولم يكن به درابزين ، للإستناد عليه.

وبالرغم من تغريدة ترامب إلا أن الفيديو يظهر فقط أن ترامب يقوم بخطوتين متعجلتين في نهاية الدرج ، بدلًا من الركض عشرة أقدام، كما ادعى في تغريدته".

ليست هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها ترامب يديه الاثنين لارتشف من كوب من الماء ، وهو أمر غريب دفع البعض إلى التساؤل عما إذا كان يعاني من مشكلة طبية.



