مصادر: الخطوط البريطانية تعتزم استئناف رحلاتها إلى القاهرة سبتمبر المقبل

وأشارت المصادر المطلعة، إلى أن قائمة شركات الطيران الأجنبية، التي تسير رحلاتها إلى القاهرة، وهي " الفرنسية - الإثيوبية - لوفتهانزا - النمساوية - فلاي ناس - اليمنية - الخليج - الكويتية - العمانية - الإماراتية - السعودية ).

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وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا ، وتقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.



