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أخبار البلد

مصادر: الخطوط البريطانية تعتزم استئناف رحلاتها إلى القاهرة سبتمبر المقبل

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:28 م
الخطوط البريطانية
الخطوط البريطانية
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نورهان خفاجي
كشفت مصادر مطلعة داخل مطار القاهرة الدولي، أن الخطوط البريطانية تعتزم استئناف رحلاتها الجوية المنتظمة إلى القاهرة، اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، وذلك بعد فترة تعليق دامت لنحو أكثر من ثلاثة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقالت المصادر المطلعة، إنه منذ بداية عودة الطيران من وإلى المطارات المصرية، استأنفت نحو 11 شركة طيران أجنبية رحلاتها إلى القاهرة بمعدل تشغيل منخفض حسب الحجوزات والطلب، في ظل انتشار الجائحة الوبائية، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية تتخذها شركات الطيران بالتنسيق مع مطار القاهرة الدولي، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت المصادر المطلعة، إلى أن قائمة شركات الطيران الأجنبية، التي تسير رحلاتها إلى القاهرة، وهي " الفرنسية - الإثيوبية - لوفتهانزا - النمساوية - فلاي ناس - اليمنية - الخليج - الكويتية - العمانية - الإماراتية - السعودية ).

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واستأنفت وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، أول يوليو الجاري، بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وتصل نسبة تشغيل الرحلات الجوية إلى 30% منذ بداية التشغيل، على ومتوقع أن تزيد تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، إضافةً إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

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