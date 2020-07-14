للمسافرين إلى الإمارات.. ضوابط جديدة للسفر من المطارات المصرية اعتبارا من الغد

يأتي ذلك في ضوء التحديثات الواردة من مختلف الدول بشأن إجراءات السفر، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد استئناف حركة الطيران من وإلى المطارات المصرية اعتبارا من اول يوليو الجاري.

كانت مصر للطيران، أعلنت قبل يومين، أن العملاء الراغبين في السفر إلى مدينة دبي اعتبارًا من 12 يوليو 2020 وحتى إشعار آخر، عليهم ضرورة إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية قبل السفر من القاهرة إلى مدينة دبي، حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها مطار دبي لتقليل انتشار فيروس كورونا.

على جانب آخر أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن جدول تسيير رحلاتها الدولية، اليوم الثلاثاء، والذي شمل 11 وجهة دولية بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.









وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها اليوم، أن الرحلات ستكون إلى وجهات ( روما - باريس- ميلانو - لندن- ابوظبي- دبي- فيينا - بيروت- واشنطن - نيويورك - البحرين )، بواقع رحلة واحدة بخلاف دبي، حيث تسير مصر للطيران رحلتين يوميا إلى المدينة الإماراتية.