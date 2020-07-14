للمسافرين إلى الإمارات.. ضوابط جديدة للسفر من المطارات المصرية اعتبارا من الغد

دعت مصر للطيران، العملاء المسافرين إلى مطار الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارًا من غد الموافق 15 يوليو 2020 وحتى إشعار آخر، إلى ضرورة إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية مثبتة بشهادة صادرة من أحد المعامل المركزية المعتمدة في مصر قبل السفر من القاهرة إلى الشارقة حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة بإمارة الشارقة لتقليل انتشار فيروس كورونا.
وناشدت مصر للطيران عملاءها الكرام المسافرين إلى الشارقة ضرورة التواصل مع مركز اتصالات مصر للطيران 1717 من أي محمول أو 090070000 لمراجعة حجوزاتهم.
يأتي ذلك في ضوء التحديثات الواردة من مختلف الدول بشأن إجراءات السفر، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد استئناف حركة الطيران من وإلى المطارات المصرية اعتبارا من اول يوليو الجاري.
كانت مصر للطيران، أعلنت قبل يومين، أن العملاء الراغبين في السفر إلى مدينة دبي اعتبارًا من 12 يوليو 2020 وحتى إشعار آخر، عليهم ضرورة إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية قبل السفر من القاهرة إلى مدينة دبي، حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها مطار دبي لتقليل انتشار فيروس كورونا.
على جانب آخر أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن جدول تسيير رحلاتها الدولية، اليوم الثلاثاء، والذي شمل 11 وجهة دولية بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.
وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها اليوم، أن الرحلات ستكون إلى وجهات ( روما - باريس- ميلانو - لندن- ابوظبي- دبي- فيينا - بيروت- واشنطن - نيويورك - البحرين )، بواقع رحلة واحدة بخلاف دبي، حيث تسير مصر للطيران رحلتين يوميا إلى المدينة الإماراتية.