17 دولة عربية تشارك في دورة تدريبية إقليمية لتطوير وتأهيل مدربين السباحة بالإمارات





وتقام الدورة على مدار يومى 19 و20 يوليو وتعد إقامة تلك الدورة الهامة تجهيزا لإعداد مجموعة من المدربين المؤهلين للعمل فى مجال الأولمبياد الخاص استعدادا للألعاب العالمية الصيفية التى ستقام بألمانيا عام 2023.





وتعد السياحة أحد أبرز الرياضات التي تشهدها الالعاب العالمية، ومنذ أن فتح باب التسجيل قام مدربون من الامارات ، مصر ، الاردن ، السعودية ، لبنان ، فلسطين ، العراق ، الكويت ، البحرين ، ليبيا ، تونس ، الجزائر ، المغرب ، موريتانيا ، السودان ، عمان . وباعداد كبيرة من المدربين والمدربات.





وصرح د. عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية، بأن هذه الدورة تأتي استكمالا لمجموعة الدورات التى انطلقت على المنصة الافتراضية بتقنية ZOOM ومنذ جائحة كورونا وتوقف النشاط الرياضى فى جميع أنحاء العالم ومن بينها الأولمبياد الخاص .





وتابع: " ومع عودة النشاط الرياضى الآمنة كان لابد من مواصل التدريب وإعداد المدربين فى مختلف الرياضات ، وتأتي دورة السباحة نظرا لاتساع مجال مسابقات المتاحة، فإن الرياضات المائية تناسب مجموعة من الأعمار السنية ومستويات القدرة.





وترتكز مسابقات السباحة على مجموعة من الأساليب، حيث يوفر الأولمبياد الخاص مسابقات تناسب اللاعبين ذوي مستويات القدرة المنخفضة، وتسمح لهم بالتدريب والتسابق في أداء المهارات الأساسية للرياضات المائية. لذلك، فإن هذه المهارات الأساسية يتعين تطويرها قبل التقدم لخوض المسابقات الأطول مسافة.





وتتضمن المسابقات سباقات السباحة الحرة و الظهر لمسافة 25 متر، و الطفو، والسباحة بمساعدة.









ويضيف مدير عام الرياضة والتدريب وكانت الرياضات المائية إحدى مسابقات الألعاب العالمية التي عقدت في شيكاجو بالولايات المتحدة عام 1968 وكانت أول ألعاب عالمية ، و في الألعاب العالمية ، التي أقيمت في نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، شارك 682 لاعب يمثلون 144 برنامج أولمبياد خاص في مسابقات الرياضات المائية.





وكانت الرياضات المائية واحدة ضمن رياضات الألعاب الإقليمية الأولى والتي أقيمت بالقاهرة 1999 وشارك فيها عدد 40 لاعب ولاعبة من مصر، لبنان، فلسطين، سوريا، الاردن، الكويت، تونس، الجزائر.، وفي الألعاب الإقليمية الثالثة بلبنان 2002 شارك عدد 22 لاعب ولاعبة من مصر، لبنان، الأردن، سوريا، ليبيا، الكويت، الامارات، الجزائر، المغرب. في الألعاب الإقليمية السادسة أبو ظبي 2008 شارك في الرياضات المائية 17 دولة بعدد 70 لاعب و لاعبة.





وفى الالعاب الاقليمية السابعة بدمشق 2010 شهدت مشاركة 68 سباحا و38 سباحة من 18 دولة، وكان ثالث أكبر مشاركة بعد ألعاب القوى وتنس الطاولة، .حتى آخر العاب اقليمية أقيمت بأبوظبي 2018 وعالمية أقيمت فى أبوظبي 2019 كانت السباحة واحدة من أبرز الرياضات التى شهدت مشاركة برامج واعداد كبيرة ، ويتسابق حاليا 8896 لاعب أولمبياد خاص في المنطقة

واستثمارا للتعاون المثمر بين اتحاد الاتحادات الرياضة العربية برئاسة الأمير طلال بن بدر بن سعود ،و الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى برئاسة المهندس أيمن عبد الوهاب، والاتحاد العربي للسباحة برئاسة طه الكِشري، و مركز إعداد القادة والاتحاد الإماراتي للسباحة برئاسة سلطان السماحي ،وبتنظيم الأولمبياد الخاص الإماراتي برئاسة الوزيرة شما المزروعي رئيس مجلس الأمناء، تقام الدورة الإقليمية لتطوير وتأهيل مدربين السباحة وأسس تنظيم مسابقاتها بالاولمبياد الخاص( تدريب تحكيم تنظيم).