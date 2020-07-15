بحثا عن الآثار.. أمن القاهرة يضبط ٣ أشخاص أثناء حفرهم داخل مدرسة بالجمالية

نجح ضباط أمن القاهرة فى ضبط 3 أشخاص لقيامهم بأعمال حفر داخل إحدى المدارس بالجمالية بقصد التنقيب عن الآثار .





فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية قيام (فرد أمن بإحدى المدارس بدائرة القسم) بأعمال حفر داخل الغرفة الخاصة به بالمدرسة محل عمله بقصد التنقيب عن الآثار.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته (زوجته "ربة منزل" مقيمة بذات العنوان ، وطالب " نجل شقيقتها ") حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الغرفة المُشار إليها بالمدرسة محل عمله ، وعثر بداخلها على (حفرة قطرها 1 متر بعمق 10 أمتار - أدوات حفر وتنقيب) .





وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن القطع الآثرية وضبط مرتكبيها والقائمين على ترويجها بقصد الإتجار .



