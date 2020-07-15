حكم قضائي بحبس رجل أعمال جزائري وإثنين من أسرته 26 سنة

قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر اليوم الأربعاء بسجن رجل الأعمال جزائري الجنسية محي الدين طحكوت 16 عاما مع الشغل والنفاذ وغرامة مالية بلغت 8 ملايين دينار جزائري وذلك بتهم تتعلق بالفساد.





كما أدانت المحكمة الجزائرية أيضا كلا من طحكوت رشيد وحميد بلال بالحبس مدة سبع سنوات وغرامة مالية بلغت 8 مليون دينار جزائري وفق ما ذكرته موقع المؤسسة العمومية للتليفزيون الجزائري.





كما حكمت بحبس ناصر طحكوت بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية بلغت 8 ملايين دينار جزائري.





ويعد رجل الأعمال الجزائري محي الدين طحكوت واحدا من أكثر رجال الأعمال نفوذًا خلال عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة حيث يتولي طحكوت البالغ من العمر 57 عامًا، منصب مدير شبكة وكلاء كبرى ومالك مصنع تجميع تابع لإحدي شركات السيارات كورية.





ويحاكم طحكوت بجانب شقيقه وابنه في محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة بتهم الحصول على امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع.





جدير بالذكر أن محيي الدين طحكوت خضع للتوقيف الاحتياطي منذ يونيو 2019 حيث بدأ حياته العملية تاجرًا صغيرًا قبل أن يجمع ثروة كبيرة من شبكة حافلات وعبر حيازته على صفقات عامة في قطاع النقل المدني والجامعي.