على أنغام إنساي.. شاهد رضوي الشربيني تغني لـ سعد لمجرد

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى فيديو وهي تغني للفنان سعد لمجرد عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر .





وظهرت رضوي الشربيني من سيارتها و هي تغني علي انغام اغنية "أنساي " قائلة: الاغنية دي عجباني عشان بتقولي انساه .





وحاز الفيديو علي إعجاب الكتير وجاءت التعليقات كالاتي :

قمر ، تجنني ، رضوي الجميلة





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وقدمت رضوى الشربيني، برنامج "هي وبس" عبر ‎شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.





وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس.