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فن

على أنغام إنساي.. شاهد رضوي الشربيني تغني لـ سعد لمجرد

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:20 م
رضوي الشربيني
رضوي الشربيني
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ميرنا محمود
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى فيديو وهي تغني للفنان  سعد لمجرد  عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر .

وظهرت رضوي الشربيني من سيارتها و هي تغني  علي انغام اغنية "أنساي " قائلة: الاغنية دي عجباني عشان بتقولي انساه .

وحاز الفيديو علي إعجاب الكتير وجاءت التعليقات كالاتي :
قمر ، تجنني ، رضوي الجميلة 

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وقدمت رضوى الشربيني، برنامج "هي وبس" عبر  ‎شاشة‎ CBC ‎سفرة‎. 

وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس.
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