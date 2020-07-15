على أنغام إنساي.. شاهد رضوي الشربيني تغني لـ سعد لمجرد

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى فيديو وهي تغني للفنان سعد لمجرد عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر .
وظهرت رضوي الشربيني من سيارتها و هي تغني علي انغام اغنية "أنساي " قائلة: الاغنية دي عجباني عشان بتقولي انساه .
وحاز الفيديو علي إعجاب الكتير وجاءت التعليقات كالاتي :
قمر ، تجنني ، رضوي الجميلة
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وقدمت رضوى الشربيني، برنامج "هي وبس" عبر شاشة CBC سفرة.
وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس.
#adda_elkalam tomorrow😉🕕🔥#SaadLamjarred #saadlamjarred1 @saadlamjarred1 #عدى_الكلام #سعد_المجرد #رضوى_الشربيني pic.twitter.com/1V6IFRVlDI— ☆~Farida #SL~☆ (@farawlaaya) July 14, 2020