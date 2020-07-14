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فن

قلة أدب .. رضوى الشربيني عن خيانة زوجة ويل سميث له

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:16 م
رضوي الشربيني
رضوي الشربيني
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مصطفى كرم

علقت الأعلامية رضوى الشربيني عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر على تعرض أسطورة هوليوود ويل سميث للخيانة من زوجته جادا سميث.


وغردت رضوى الشربيني قائلة: "‏الناس عماله تقول رضوى فين من واقعة خيانة ويل سميث، الخيانة محرمة سواء على الراجل أو ست وغير مقبولة وملهاش اى مُبرر، فطبيعي انى معلقش على خيانه زوجة لى زوجها لانها تستاهل اقصى جزاء الواحد ممكن يحكم عليها، الحرية اللى بتتمتع بيها  المرأهدة هى قيود من الدين و الاخلاق مش خيانة وقله ادب".


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كما قالت "جادا بينكيت" خلال برنامج " Red Table Talk" إنه بعد انفصالها من زوجها ويل سميث ومع مرور الوقت دخلت في علاقة مع مغني الراب أوجست السينا".

وتابعت الممثلة الأمريكية أنها فعلت ذلك لأنه لم يخطر على بالها أنها ستعود إلى زوجها سميث مجددا، مضيفة: "كنت أشعر بألم شديد وكنت مكسورة للغاية"

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