الدفاع الروسية: معطيات اللقاح ضد "كورونا" تظهر انه آمن

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاربعاء، أن بيانات الدراسات التي أجرتها الوزارة بالتعاون مع مركز "جامالي" الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، تشير إلى أن اللقاح ضد (كوفيد-19) آمن وإمكانية تحمله جيدة.





ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن بيان للوزارة، أنه "بعد 28 يومًا من اجراء اللقاح، لا تزال العلامات الحيوية للمتطوعين ضمن الحدود الطبيعية، ولم يتم تسجيل اي مؤشرات سلبية خطيرة او شكاوى صحية او مضاعفات أو ردود فعل سلبية. ووفقا للدارسات المختبرية والأدوات التي لدينا، يمكننا الحديث بثقة عن امن اللقاح وإمكانية تحمله الجيدة ".

وأوضحت الوزارة أن المجموعة الأولى من المتطوعين المشاركين في اختبارات اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد التي أجراتها الوزارة ومركز "جامالي" خرجت من مستشفى بوردنكو العسكري.

وأضافت الدفاع الروسية، أنه سيتعين على المتطوعين في اليوم الثاني والأربعين بعد اللقاح الأول، العودة إلى المستشفى ليوم واحد للخضوع لفحوص التشخيص الطبي النهائي، وكذلك إعداد جميع الوثائق اللازمة.

وكان مدير المركز القومي الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر جينتسبرغ، قد أعلن في 21 يونيو الماضي، أن اللقاح الذي تم تطويره بالاشتراك مع وزارة الدفاع الروسية يساعد في الحماية من فيروس كورونا لأكثر من عامين، لافتًا إلى أن روسيا بحاجة لإنتاج، حوالي 50-60 ، وربما 70 مليون جرعة .









وبدأت وزارة الدفاع الروسية ، بالاشتراك مع المركز الأكاديمي "جاماليي" الوطني لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة ، التجارب السريرية للقاح المركب الروسي للوقاية من "كوفيد-19" بعد أن أعطت وزارة الصحة الروسية، في 16 يونيو الماضي، إذنًا لإجراء التجارب السريرية في مستشفى "بوردينكو" العسكري .



