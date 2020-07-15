نقل جثة الرجل الأخضر مقتحم الإنتاج الإعلامي لمشرحة زينهم

نقلت سيارة اسعاف جثة المتهم باقتحام مدينة الانتاج الاعلامي الي مشرحة زينهم عقب انتهاء معاينة مسرح الحادث.





وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في مصرع شاب اقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي، وتبين انه مزارع من محافظة البحيرة تسلل داخل اسوار المدينة بعدما خلع ملابسه من الجزء العلوي لجسده ودهنه باللون الأخضر.





وأضافت التحريات أن قوات الشرطة تمكنت من رصد المتهم من خلال شاشات كاميرات المراقبة، وعندما حاولت ضبطه اصاب أحد أفراد الأمن الإداري بسلاح أبيض قبل أن تتعامل الشرطة معه وتطلق عليه الرصاص فسقط جثة هامدة.





وأشارت التحريات الأولية أن المتهم مهتز نفسيا.





كان كشف مصدر امني تفاصيل اقتحام شخص لمدينة الانتاج الاعلامي بسلاح ابيض واطلاق الشرطة الرصاص عليه عقب اصابته عدد من افراد الامن.





وأشار المصدر الي ان شخص يدهن حسده بلون اخضر فوجيء افراد الأمن به يتسلل لداخل مدينة الانتاج الاعلامي وبيده سلاح ابيض كبير الحجم وعندما حاولوا استيقافه وضبطه هاجمهم واصاب ما بين ٢ الي ٣ أفراد أمن بجروح.





وأضاف المصدر ان قوات الشرطة قامت بمطاردة المتهم واطلاق النيران عليه ما أدي لمصرعه، انتقلت قوات الشرطة من مباحث قسم ثالث اكتوبر لمسرح الواقعة وقيادات امن الجيزة لفحص البلاغ واجراء التحريات كاملة.