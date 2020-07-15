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محافظات

محافظ الوادي الجديد يجري حركة تنقلات بين رؤساء قرى مركز باريس

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:12 م
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظالوادي الجديد ، اليوم الأربعاء، حركة تنقلات رؤساء الوحدات القروية بمركز باريس.
وصرح المحافظ، في بيان صحفي، بأن الحركة تهدف إلى ضخ دماء جديدة قادرة على تطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، موجها الشكر للرؤساء السابقين لهذه القرى على ما بذلوه من جهد أسهم في تطوير قراهم وخدمة مواطنيها.
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وأوضح الزملوط، أن رؤساء القرى الجدد هم، فاطمة سليم عبد النعيم -رئيس الوحدة المحلية لقري جدة، محمد وصفي محمد، رئيس الوحدة المحلية لقرى جورمشين ٧، سيد سليم عبد النعيم -رئيس الوحدة المحلية لقرى درب الأربعين ١ والإشراف على قرى درب الأربعين ٢ لحين تكليف رئيس للقرية، محمد حنفي يوسف -رئيس الوحدة المحلية لقرى عدن، محمد حسن عبد الله -رئيس الوحدة المحلية لقرى القصر القبلي والإشراف على المكس القبلي لحين تكليف رئيس للقرية نميري حسين عبد المختار -رئيس الوحدة المحلية لقرى جدة.
من جانب اخر أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن طرح 24 باكية لبيع منتجات التمور بمقر سوق التمور بحي المروة جنوب مدينة الخارجة.
وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي، طرح هذه الباكيات أمام المنتجين والمزارعين ومصنعي وتجار التمور بهدف منع عشوائية بيع المحصول، ومن يرغب في الحصول على باكية عليه التقدم بطلب رسمي للمركز التكنولوجي بمقر الوحدة المحلية لمركز الخارجة بشارع جمال عبد الناصر. 
وأشار الزملوط، إلى التوسع في مساحة السوق لاستيعاب أكبر عدد من المنتجين، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام صغار المزارعين لتخزين منتجاتهم بثلاجات حفظ التمور بالمجمع بأسعار مخفضة، مؤكدا بأن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالارتقاء بمستوى جودة وسلامة التمور بالمحافظة.

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